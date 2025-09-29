Precizarile MAE pentru romanii care muncesc in UK, dupa acordul pe Brexit

Precizarile MAE pentru romanii care muncesc in UK, dupa acordul pe Brexit
In Marea Britanie locuiesc aproape 411.000 de cetateni romani, acestia reprezentand a doua comunitate europeana din regat, dupa cea poloneza.

In contextul in care liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica in cadrul unui summit extraordinar acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, precum si declaratia care schiteaza relatia post-Brexit cu Londra, MAE vine cu precizari.

"Acordul de retragere andosat astazi de catre liderii statelor membre UE27 prevede in art. 9-39 cadrul juridic aplicabil cetatenilor europeni rezidenti in Marea Britanie si cetatenilor britanici rezidenti in UE27.

Astfel, Acordul de retragere garanteaza protejarea drepturilor tuturor cetatenilor romani stabiliti in prezent in Marea Britanie, precum si ale cetatenilor romani care se vor stabili in aceasta tara pana la 31 decembrie 2020 (finalul perioadei de tranzitie).

Practic, atat cetatenii romanii, cat si membrii de familie ai acestora vor continua sa beneficieze de drepturile conferite de legislatia europeana dupa data de 29 martie 2019 (data retragerii Marii Britanii din UE) ", transmite Ministerul Afacerilor Externe, potrivit ProTV.

De asemenea, acordul garanteaza romanilor certitudine in ce priveste, printre altele, pensiile si asigurarile medicale. Insa pentru a beneficia in continuare de drepturi, romanii trebuie sa depuna o cerere online pentru a obtine un nou statut special.

Procedura urmeaza sa fie disponibila din 30 martie 2019.

"Totodata, Acordul de retragere asigura baza legala pentru continuarea coordonarii sistemelor de securitate sociala, in conformitate cu regulamentele europene in materie, aspect care garanteaza cetatenilor romani certitudine in ceea ce priveste pensiile, asigurarile medicale etc.

Toti cetatenii europeni/romani care doresc sa beneficieze, in continuare, de aceste drepturi vor trebui sa depuna o cerere online pentru obtinerea unui nou statut (statut special / settled status).

Procedura de inregistrare va fi disponibila incepand cu 30 martie 2019, sub rezerva aprobarii Acordului de retragere de catre Parlamentul European si, in special, a ratificarii lui de catre Parlamentul britanic,etapa esentiala pentru transformarea acestui Acord in realitate", mai precizeaza ministerul.

