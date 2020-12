Noua tulpina de coronavirus: Guvernul britanic se reuneste de urgenta pentru a cauta solutii de aprovizionare cu marfuri a tarii

"Prim-ministrul va conduce luni o reuniune COBR (pentru situatii de criza) pentru a discuta despre situatia referitoare la deplasarile internationale si in special fluxul regulat de marfuri spre si dinspre Regatul Unit", a declarat un purtator de cuvant al Downing Street duminica seara."Alte reuniuni vor mai avea loc si luni dimineata pentru a se asigura ca sunt puse in aplicare planuri solide", a adaugat el.Ca numeroase alte tari europene, Franta, vecinul imediat al Regatului Unit, a decis duminica sa suspende pentru 48 de ore orice deplasari dinspre teritoriul britanic, dupa aparitia acestei variante de coronavirus care ar fi cu 70% mai contagioasa.Decizia intervine dupa masuri similare luate de Belgia, Olanda, Italia, Germania sau Irlanda, manifestare a sentimentului de ingrijorare care a cuprins Europa.Astfel, portul Dover (sud-est), principalul port englez la Canalul Manecii, a anuntat inchiderea pentru trafic "pana la noi ordine".Potrivit asociatiei transporturilor rutiere britanice, circa 10.000 de camioane de mare tonaj tranziteaza zilnic prin acest port.Aceasta inchidere intervine intr-un moment complet nepotrivit, pentru ca porturile engleze cunosc in prezent un trafic masiv, cauzand uneori intarzieri si blocaje rutiere pe drumurile spre port, numeroase firme pregatindu-se pentru iesirea Regatului Unit din UE pe 31 decembrie seara.Cu zece zile inainte de termen, negocierile comerciale post- Brexit din Londra si Bruxelles nu s-au incheiat si, in cazul unui esec, introducerea de cote si taxe vamale starneste temeri cu privire la aprovizionarea tarii."Ne asteptam la perturbari importante in zona", a scris pe Twitter ministrul transporturilor, Grant Shapps, adaugand ca se lucreaza la "masuri de urgenta" pentru a minimaliza impactul.Noua tulpina de SARS-CoV-2 a determinat guvernul britanic sa introduca de urgenta masuri de izolare duminica pentru 16 milioane de locuitori din Londra si sud-estul Angliei, constransi sa renunte la vizitele de Craciun."Din pacate noua tulpina este in afara controlului. Trebuie sa reluam controlul si singurul mod de a-l face este de a restrictiona contactele sociale", a declarat duminica ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, pentru postul Sky News."Va fi greu sa o tinem sub control pana cand nu va fi implementat un vaccin", a adaugat el, lasand sa se inteleaga ca restrictiile ar putea dura cel putin "doua luni".Regatul Unit, una din tarile cele mai grav afectate din Europa cu peste 67.000 de morti si un record de 36.000 de cazuri inregistrate duminica, a informat Organizatia Mondiala a Sanatatii despre raspandirea mai rapida a noi tulpini de coronavirus.