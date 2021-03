Roman de 21 de ani omorat in Anglia in timp ce livra pachete. Sotia tanarului nascuse cu doar trei luni inainte

Strada din Doncaster unde a avut loc accidentul rutier

Tanarul se deplasa pe jos, pe un trotuar din orasul Doncaster, cand a fost lovit de o masina. Soferul a disparut de la locul accidentului petrecut pe data de 17 februarie si este cautat in continuare de Politie.Bogdan Chirita a fost transportat la spital in stare grava si a murit patru zile mai tarziu.O membra a comunitatii de romani din Doncaster a lansat o campanie de strangere de fonduri pentru ajutorarea sotiei tanarului roman Cei doi tineri au devenit parinti cu doar doar trei luni inainte de producerea cumplitului accident.In doar cateva zile, oamenii au donat peste 18.000 de lire sterline pentru tanara mama si fetita ei, aflate intr-o situatie financiara foarte dificila, dar coordonatoarea campaniei spune ca mobilizarea exemplara pe care o observa va mari semnificativ suma adunata in cont.