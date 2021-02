Drama taximetristului roman omorat la Londra. Ucigasul, un baiat de 15 ani

"Detectivii care investigheaza uciderea unui barbat in Haringey au facut o arestare. Baiatul de 15 ani a fost arestat in dupa-amiaza zilei de vineri, 19 februarie, fiind suspectat de crima. El a fost arestat si sub suspiciunea de jaf in legatura cu un alt caz. A fost dus la o sectie de politie din nordul Londrei, unde ramane in arest", a transmis politia londoneza, potrivit adevarul.ro Gabriel Bringye, de 37 de ani, a fost descoperit de un sofer de autobuz care observase ca nu misca si care a alarmat autoritatile. Echipajul medical sosit la fata locului a constatat decesul. Barbatul fusese injunghiat.Potrivit Evening Standard, Gabriel, care locuia de 13 ani in Marea Britanie, urma sa se casatoreasca anul acesta.Un prieten a declarat pentru presa britanica: "Este o tragedie ingrozitoare. A fost cea mai amabila si mai blanda fiinta umana pe care puteai sa o intalnesti. Nu ar fi facut rau unei insecte. Suntem cu totii socati".