Umilinta incredibila pentru o romanca in Marea Britanie: Nu toate romancele sunt prostituate!

O romanca, absolventa a Universitatii din Hull, estul Marii Britanii, nu s-a putut caza la un hotel, deoarece angajatii acestuia au crezut ca tanara este prostituata.

Alecsandra Puflea a incercat sa se cazeze intr-o camera a hotelului Holiday Inn Express, din Ferensway, Hull, impreuna cu iubitul sau, pe 6 iulie, insa a fost refuzata dupa ce persoana de la receptie a aflat ca este din Romania, scrie Hull Daily Mail.

Tanara de 22 de ani isi rezervase camera online. Cand a ajuns, i s-a spus de la receptie: "Ne pare rau, dar nu acceptam romani".

Reactia vine dupa ce hotelul a introdus o politica de verificare a oaspetilor despre care se crede ca ar putea fi implicati in activitate ilegala, dupa ce s-a aflat ca alte romance foloseau camerele pentru activitati de prostitutie.

Romanca a facut plangere la politie, care acum ancheteaza cazul. De asemenea, oamenii legii au transmis ca reprezentantii hotelului i-au cerut scuze tinerei si isi revizuiesc politica de acceptare a clientilor.

"A fost o experienta groaznica si destul de socanta. S-a uitat la actul meu de identitate si a spus ca nu pot sa stau in hotel. Am incercat sa-i arat carnetul britanic de sofer, insa a spus ca nu pot sa stau in hotel deoarece sunt din Romania.

Eram foarte nedumerita si nu am inteles de ce ar face asta. Erau alti clienti care stateau in jur si am fost foarte jenata si nu vreau sa imi fie rusine din cauza tarii din care provin", a mai povestit tanara.

Aceasta a aflat de-abia cand s-a plans la politie care este motivul pentru care a fost refuzata: "Nu toate romancele sunt prostituate, este un procent foarte mic".

