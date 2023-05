Un roman a vrut sa scoata din UK un pitic infractor intr-o valiza - Britanicii investigheaza cazul

Politia britanica investigheaza un plan bizar intocmit de un roman pentru a scoate un cetatean de mica inaltime din tara intr-o valiza.

Romanul Doru Apetrei, stabilit in Marea Britanie, a postat un mesaj pe Facebook camarazilor din Romania, pe care ii ruga sa-l ajute sa-l scoata clandestin din UK pe un barbat mic de inaltime, care este identificat doar drept "piticul", scrie Mirror.

Apetrei, in varsta de 36 de ani, si-a postat mesajul intr-un grup restrans de romani care traiesc in Marea Britanie:

"Buna seara! Am un prieten pitic, are 96cm. A facut multe tampenii pe aici, a spart o benzinarie in elefant&castle, niste locuinte in seven king, 3 sau 4, mai cu carduri...Dar nu vreau sa intru in detalii! Ideea e ca e urmarit aici si vrea sa plece in Romania...Stiind ca eu plec pe 11 acuma, mi-a propus sa il bag in bagaj, si pune si el la bilet, plus bagajul la cala (mi se pare si normal)! Exista riscul sa fiu depistat? Si daca da...Ce pot pati? Piticul e major (are 30 de ani) ".

Foto: Facebook

Mesajul a aparut pe Internet saptamana trecuta insa a ajuns in atentia tuturor in urma cu cateva zile. Autorul l-a sters dupa cateva ore, dar nu inainte de a primi mai multe replici care criticau ideea.

Politia romana a confirmat ca investigheaza cazul, dupa ce mai multe persoane au remarcat mesajul si o persoana a depus plangere.

La randul sau, Scotland Yard a anuntat ca stie cazul si va lua masuri de indata ce primeste informatii din Romania.