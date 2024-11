Un roman care transporta 15 copii si 6 adulti in camionul frigorific a fost arestat in UK

Un roman a fost retinut la intrarea intr-un port din Anglia, dupa ce s-a descoperit ca in camionul frigorific pe care il conducea se aflau 21 de persoane, dintre care 15 erau copii.

Unii minori aveau chiar si 12 ani. Toate persoanele au fost gasite intr-un camion frigorific care incerca sa intre pe un feribot in Marea Britanie. 6 copii mai mari, iar alti 9 mai mici au fost gasiti ascunsi in interiorul camionului, in portul Newhaven din Sussex.

In vehicul mai erau doua femei si patru barbati.

Se crede ca imigrantii inghesuiti in camionul frigorific provin din Vietman si ca au fost opriti la sosirea cu feribotul din portul francez Dieppe. Copiilor le era foarte frig, insa nu au necesitat ingrijiri medicale si au fost preluati de serviciile sociale, potrivit leggo.it.

Momentan nu se cunosc toate detaliile operatiunii, insa un roman, Andrut Mihai Duma, in varsta de 29 de ani, a fost arestat si acuzat de intrare ilegala in UK. El ar fi fost soferul camionului, conform sursei citate.

Barbatul va fi tinut in custodie pana cand va avea loc o infatisare la o instanta din Lewes, programata pe 26 noiembrie.

Potrivit WRAL, romanul ar putea fi acuzat de trafic de persoane.

A.D.

