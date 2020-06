Un roman din Marea Britanie, in stare grava. E printre cei care au sarit in mare de la 60 de metri inaltime (Video)

Ziare.

Stanca de la Durdle Door este o cunoscuta atractie turistica si are o inaltime de aproximativ 60 de metri. Starea ranitilor a fost atat de grava ca doua elicoptere au aterizat pe plaja pentru a-i prelua, informeaza BBC Intr-un comunicat remis Ziare.com, MAE anunta ca un roman a fost ranit grav dar ca, in prezent, starea sa este stabila.Ministerul precizeaza ca Ambasada Romaniei la Londra nu a fost contactata, dar s-a autosesizat dupa ce in media au aparut informatii cu privire la nationalitatea victimelor."Conform datelor comunicate de catre autoritatile locale prin intermediul Biroului Atasatului pentru Afaceri Interne din cadrul ambasadei, printre persoanele afectate in acest incident se afla si un cetatean roman. Acesta a fost transportat in stare grava la o unitate medicala, starea sa fiind stabila la acest moment.Ambasada Romaniei la Londra este in dialog cu autoritatile locale si cu familia persoanei in cauza, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara necesara in functie de solicitari", se arata in comunicat.