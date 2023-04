Ambasada de la Stockholm nu-i poate ajuta pe romanii exploatati de patron - MAE

Posibilitatile de interventie ale personalului consular al Ambasadei Romaniei de la Stockholm in cazul grupului de 100 de cetateni romani aflati in Suedia la cules de fructe de padure sunt limitate, fiind vorba de un conflict de munca al acestora cu firma angajatoare, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al MAE, Doris Mircea.

"Fiind vorba de un conflict de munca intre cetatenii romani si firma angajatoare, posibilitatile de interventie ale personalului consular sunt limitate. Personalul consular nu poate interveni pe langa firma angajatoare pentru a formula pretentii in numele cetatenilor romani. In conformitate cu legislatia in vigoare, o misiune diplomatica nu poate interveni in urgentarea solutionarii cazurilor semnalate", a precizat oficialul MAE.

De asemenea, potrivit informatiilor transmise personalului consular de catre Politia suedeza, firma respectiva ar fi dispusa sa acopere costurile de intoarcere in Romania, dar nu si alte cheltuieli. "In acest moment, in conditiile in care nu exista o plangere formala, politia considera incidentul un conflict de munca intre angajati si angajatori care nu necesita implicarea autoritatilor de politie", a evidentiat Doris Mircea.

Ea a precizat ca muncitorii romani nemultumiti au contactat Ambasada Romaniei de la Stockholm si li s-a comunicat limita de competenta in domeniu. "Facem precizarea ca misiunile diplomatice romane din strainatate, inclusiv cea de la Stockholm, nu sunt responsabile si nici nu dispun de resursele necesare pentru asigurarea cheltuielilor de cazare si intretinere ale cetatenilor romani care se deplaseaza in afara granitelor tarii", a subliniat oficialul MAE, adaugand ca ramane la negocierea dintre lucratori si angajator daca acestia vor reveni in Romania sau vor accepta conditiile de lucru.

Potrivit sursei citate, la 24 august, intre 85 de lucratori romani din grupul de 100 si firma angajatoare s-a declansat un conflict de munca. Grupul respectiv de culegatori a refuzat deplasarea in padure si a blocat un drum secundar de acces cu paturi si alte obiecte din spatiul de cazare. Ceilalti 15 cetateni romani si-au desfasurat activitatea normal. Protestarii sunt nemultumiti de conditiile de munca si de plata si solicita acoperirea de catre firma angajatoare a costurilor de intoarcere in Romania, circa 75 de euro de persoana, precum si acordarea pentru fiecare lucrator care decide sa plece a unei sume suplimentare.

Oficialul MAE a mentionat ca exista multe cazuri de cetateni romani care sunt inselati de angajatori din strainatate sau devin victime ale traficului de persoane, de aceea MAE a pus la dispozitie in forma tiparita si online Ghidul cetateanului roman care doreste sa lucreze in spatiul UE, precum si Ghidul de informare privind traficul de persoane.

Potrivit purtatorului de cuvant, principalele probleme intampinate de cetatenii romani plecati la munca sunt retinerea abuziva a documentelor de calatorie de catre angajator, cazarea in spatii necorespunzatoare, supraaglomerate si insalubre, sechestrarea sau limitarea dreptului la libera circulatie, retinerea abuziva a unor sume de bani din salarii, nerespectarea programului si conditiilor de munca, neplata conform contractului semnat.

Mai multi culegatori romani au inceput un protest miercuri, sustinand ca au fost adusi in Suedia pe baza unor premise false si ca angajatorul lor din Varmland, vestul Suediei, le-a respins cererile si i-a acuzat ca ar fi "lenesi", informeaza site-ul www.thelocal.se. Disputa are loc in jurul platii si conditiilor de munca. Cei circa 100 de romani afirma ca li s-au promis 60 de euro pentru 50 de kg de fructe de padure culese pe zi, potrivit informatiilor aparute pe site.

Potrivit acestora, conditiile care le-au fost prezentate dupa ce au platit 300 de euro pentru a ajunge in Suedia s-au schimbat la 50 de euro pentru o recolta de 70 de kg pe zi si, dupa un weekend cu o medie de numai 20 de kilograme de fructe pe zi, culegatorii au decis sa se adune la Munkfors pentru a-si exprima nemultumirea. "Nu sunt fructe de padure, asa ca de ce ne-au mai spus sa venim?", a spus purtatorul de cuvant al grupului de romani.

Afirmatiile acestora sunt respinse insa de Mika Riikonen, proprietarul Naturbemanning och Brygg AB, care afirma ca romanii sunt singurii culegatori care se chinuiesc sa gaseasca fructe de padure si ca li s-au dat informatii gresite in tara lor. "Si, sincer, sunt lenesi", sustine acesta.

Naturbemanning och Brygg AB intentiona sa contacteze joi Ambasada Romaniei si si-a exprimat speranta ca vineri protestatarii vor dori sa se intoarca acasa. "Apoi, vom solicita noi muncitori de la aceeasi agentie. Insa, de data aceasta, voi cere sa li se verifice prima data cazierele", a afirmat Mika Riikonen.