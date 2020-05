Patruzeci de muncitori romani revin din Austria, alti 104 pleaca spre Viena

Ziare.

Trenul va sosi miercuri dimineata, in statia CFR Timisoara Nord si va aduce din Austria 40 de muncitori, care si-au terminat tura de lucru in aceasta tara. Acestia vor fi preluati cu un transport special si vor fi dusi in judetele de resedinta, unde vor sta in carantina timp de 14 zile.In cursul serii, trenul va pleca inapoi spre Viena), insa de aceasta data cu 104 muncitori care vor merge in aceasta tara pentru a presta diferite munci, in special la ingrijirea batranilor.Duminica, 74 de romani din 18 judete ale tarii au plecat cu trenul de la Timisoara spre Viena. Acestia au contract de munca in Austria si unii au facut schimb de tura.Cel de-al treilea tren pe ruta Viena - Timisoara si retur, dedicat exclusiv muncitorilor, va circula in 17 mai.