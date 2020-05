Solutia lui Bode pentru cosmarul de la Nadlac: Sunt solicitari pentru 7 curse spre Occident cu municitori sezonieri

Ziare.

Declaratia sa vine in contextul in care transportul rutier international este interzis in starea de alerta, iar in weekend s-a creat o aglomeratie de nedescris la vama Nadlac (Arad), unde mii de romani au intrat pe jos in tara sau cu masina personala, profitand de faptul ca s-a ridicat starea de urgenta si nu au mai fost obligati sa stea in carantina la sosirea in Romania."Prin reglementarile introduse in hotararea de guvern de astazi, adoptata si publicata astazi in Monitorul Oficial, dam posibilitatea operatorilor de transport international de persoane sa realizeze aceste curse din Romania catre toate statele de destinatie, state unde doresc sa ajunga cetatenii romani si, foarte important, din tarile de destinatie in Romania.Noi am mentinut masura suspendarii transportului international de persoane cu cateva exceptii. Exceptiile sunt conditionate de indeplinirea cumulativ a trei conditii", a spus Bode, luni seara, la Digi24.In primul rand, potrivit ministrului, operatorul care realizeaza acel transport trebuie sa se asigure ca cetatenii care doresc sa calatoreasca inspre Spania, Franta sau Germania au contract de munca valabil in tara de destinatie, respectiv au drept de sedere valabil.De asemenea, operatorul de transport trebuie sa se asigure ca cetatenii care doresc sa se intoarca in Romania au avut un contract de munca in tara de unde solicita sa fie transportati sau au avut domiciliu acolo."A doua conditie obligatorie este aceea ca operatorul de transport sa anunte Autoritatea Rutiera Romana cu cel putin 24 de ore inainte de efectuarea cursei cu privire la lista de pasageri, de unde ia calatorii, unde ii duce, destinatia.A treia conditie obligatorie pentru a realiza un astfel de transport este cea legata de obligatia operatorului de transport rutier si a persoanelor in ceea ce priveste masurile necesare pentru respectarea normelor, recomandarilor autoritatilor pentru evitarea aglomeratiilor si pentru protectia si siguranta pasagerilor.Vreau sa va spun ca in aceasta seara am primit informatia de la Autoritatea Rutiera Romana ca sunt deja solicitari pentru sapte curse spre Spania, spre Italia, spre Franta, spre Germania din Romania cu muncitori sezonieri si sunt convins ca si din tarile respective vor fi adusi cetateni in Romania.Cunosc situatia unui operator de transport care are 20 de autocare cantonate in Spania, pregatit sa vina in Romania sa aduca muncitori sezonieri si sunt convins ca acest lucru se va intampla. Iata, asadar, dam o veste buna romanilor care doresc sa calatoreasca, sigur respectand anumite restrictii, atat ei, cat si operatorii de transport international de persoane", a precizat seful de la Transporturi.