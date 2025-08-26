Mai mulți români din Germania care au lucrat la construcția unui spital nu și-au primit salariile de 2 ani. „Vom rămâne pe stradă fără bani” VIDEO

Autor: Maria Mora
Marti, 26 August 2025, ora 12:59
286 citiri
Mai mulți români din Germania care au lucrat la construcția unui spital nu și-au primit salariile de 2 ani. „Vom rămâne pe stradă fără bani” VIDEO
Florin Gheorghe, unul dintre constructorii români neplătiți FOTO Captură video Report Mainz

Mai mulți muncitori români angajați în construcția Spitalului Central din Lörrach nu au primit, nici după doi ani, salariile cuvenite. Jürgen Höfflin de la Confederația Sindicală Germană (DGB) Badenul de Sud spune că acest lucru nu este neobișnuit, deși sectorul public ar putea preveni acest lucru în acest caz.

Municipalitatea însărcinată trebuie să asigure condiții de muncă echitabile și poate inspecta companiile după atribuirea contractelor. Situația a ieșit la iveală după o investigație realizată în cadrul emisiunii „Report Mainz”, difuzată de Sudwestrundfunk. Spitalul a anunțat că va lua măsuri în acest sens.

Inițial, investigația „Report Mainz” a arătat că nu au existat controale. Se pare că subcontractorul responsabil a dispărut.

Spitalul cunoștea cazul suspect

Vineri s-a aflat că spitalul din Lörrach era la curent cu situația muncitorului român. Thomas Schumacher, șeful de șantier al spitalului central, a declarat pentru SWR că predecesorul său, Thomas Stolpe, cunoștea cazul suspect din 2023.

Vama a fost informată despre posibila fraudă și a efectuat controale pe șantier, dar nu a găsit dovezi ale acuzațiilor de fraudă.

Ca răspuns la difuzarea reportajului TV, spitalul central din Lörrach a anunțat măsuri. Se planifică crearea unui birou de reclamații unde muncitorii afectați se pot adresa.

Udo Lavendel, directorul spitalului, a declarat pentru SWR că, dacă muncitorii se adresează unui astfel de birou, spitalul, în calitate de beneficiar, poate interveni.

Povestea lui Florin Gheorghe, unul dintre constructorii români din Lörrach

Florin Gheorghe, un muncitor român, a lucrat pe șantierul spitalului din Lörrach acum doi ani. De atunci, luptă pentru salariul său de 2.000 de euro, de care el și familia sa au nevoie.

„Am muncit pentru familia mea, pentru copilul meu”, spune Gheorghe.

Noul spital județean este unul dintre proiectele de prestigiu din Baden-Württemberg, cu un cost estimat de peste 430 de milioane de euro.

Însă, conform investigației „Report Mainz”, subcontractorul care angaja muncitori precum Florin Gheorghe a refuzat să ofere contracte și nu și-a plătit angajații.

„Dacă mâine nu primim salariile, va trebui să părăsim cazarea și vom rămâne pe stradă fără bani”, i-a scris Gheorghe subcontractorului.

„A fost un coșmar”, spune Gheorghe.

Împreună cu alți muncitori, a căutat ajutor la poliție, care i-a îndrumat către vamă, dar nici acolo nu a primit ajutor. A petrecut noaptea pe stradă, deoarece angajatorul, aparent situat în Titisee-Neustadt, nu mai plătea nici cazarea.

„A fost un coșmar. După o zi în care îți târăști bagajele, fără să mănânci, fără să te speli, fără să bei, să dormi practic sub cerul liber într-o situație critică, este mizerabil”, spune Gheorghe.

Pentru Florin Gheorghe, recuperarea salariului ar putea fi dificilă. Nu are nici contract de muncă, nici fișe de pontaj care ar putea fi utile în instanță. Cu toate acestea, el vrea să încerce și și-a angajat un avocat.

Legea salariului minim în Baden-Württemberg

În Baden-Württemberg se aplică legea salariului minim. Aceasta înseamnă că pentru contractele acordate de sectorul public, trebuie asigurate condiții de muncă echitabile conform contractelor colective de muncă.

Municipalitatea ar fi avut posibilitatea să examineze mai îndeaproape și să controleze subcontractorul chiar și după atribuirea contractului.

Expertul juridic Manfred Walser afirmă că vama singură nu este suficientă. Municipalitățile ar trebui să acționeze ele însele, nu doar să se bazeze pe vamă. Acest lucru este crucial deoarece „vama este cronic subdimensionată, nu poate ocupa nici măcar posturile la care are dreptul”.

Lipsa controalelor

În cazul construcției spitalului din Lörrach, se pare că nu au existat controale. Conform investigației „Report Mainz”, aproape nicio municipalitate din Germania nu verifică companiile pe care le contractează. Motivul invocat este lipsa de personal.

„Verificarea și interogarea tuturor muncitorilor într-un proiect de construcție care durează patru ani este absolut imposibilă din punct de vedere al personalului”, a admis Udo Lavendel, directorul spitalului din Lörrach.

Consiliul Județean Lörrach a declarat că verifică ofertanții înainte de atribuirea contractului pentru a preveni acordarea de contracte companiilor condamnate pentru încălcări grave ale legii privind combaterea muncii la negru, a legii salariului minim sau a legislației privind asigurările sociale.

De asemenea, lucrează îndeaproape cu vama și informează Oficiul Vamal Principal în cazul unor suspiciuni concrete.

„În ceea ce privește legea salariului minim, în prezent nu suntem echipați suficient din punct de vedere al timpului, financiar sau al personalului pentru a controla exhaustiv legea salariului minim fără un motiv specific, pe lângă autoritățile vamale”, au transmis reprezentanții Consiliului Județean Lörrach.

Un român din Germania a încercat să-și omoare toată familia. A supraviețuit doar fetița de 2 ani, care este în stare gravă
Un român din Germania a încercat să-și omoare toată familia. A supraviețuit doar fetița de 2 ani, care este în stare gravă
Un român de 37 de ani, stabilit în Germania, a încercat să-și omoare întreaga familie, iar singura persoană care a supraviețuit a fost o fetiță în vârstă de aproape doi ani, care este...
”PSD rămâne același copil problemă al României.” Un nou atac din USR la adresa social-democraților
”PSD rămâne același copil problemă al României.” Un nou atac din USR la adresa social-democraților
PSD se opune reformelor propuse de Guvernul Bolojan, acuză vicepreședinta USR Clotilde Armand. Fostul primar al Sectorului 1 a taxat și poziția partidului în legătură cu alegerile pentru...
#diaspora, #romani Germania, #plata salariu, #constructie spital , #romani Germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reactionat imediat
Digi24.ro
Un roman si-a uitat sotia intr-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reactionat femeia
DigiSport.ro
"Gigi nu a stat cu mine pentru ca eram frumoasa!" Anamaria Prodan a spus totul despre relatia cu Gigi Becali

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cresc tensiunile între Guvern și magistrați. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București își suspendă activitatea pe durată nedeterminată
  2. Rusia a stabilit statutul Ucrainei. Serghei Lavrov a transmis public pretențiile lui Vladimir Putin
  3. Coadă la suc de roșii direct din poarta fabricii. Cum reușesc unii români să evite prețul mare al tomatelor VIDEO
  4. Analiză: De ce tace România? Și câți bani a dat Ucrainei?
  5. Mai mulți români din Germania care au lucrat la construcția unui spital nu și-au primit salariile de 2 ani. „Vom rămâne pe stradă fără bani” VIDEO
  6. JD Vance, luat peste picior după gafa făcută într-un interviu. „Întreaga administrație este formată din oameni cu intelectul unei omizi” VIDEO
  7. Trump vrea să redenumească Departamentul Apărării, „Ministerul Războiului”. Ce urmărește liderul american
  8. Alertă de ciumă bubonică într-un stat din Asia. Poliția a găsit 22 de cadavre la marginea drumului
  9. Modificări importante în pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce decizii vor lua membrii coaliției privind pensiile speciale
  10. Guvernul francez ar putea să cadă luna viitoare. Care este motivul și ce poate face Macron