Avertizare de la MAE pentru romanii din Norvegia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Norvegiei ca a fost emisa o alerta meteo de vreme severa, cod rosu, valabila pana duminica in sapte regiuni din aceasta tara, ca urmare a manifestarilor meteorologice extreme provocate de furtuna Tor.

Potrivit unui comunicat al MAE, Institutul norvegian de meteorologie a emis avertizarea meteo pentru regiunile Hedmark, Oppland, Buskerud, Hordaland, Sogn og Fjordane, More og Romsdal si Trondelag.

MAE subliniaza ca in dupa-amiaza zilei de vineri este posibil ca furtuna sa se dezvolte mai intens pe directia Oslo-Trondelag si sa se transforme in uragan pe arii extinse, cu vant puternic de 35 - 50 m/s.

In zonele de coasta din Hordaland si Sogn og Fjordane inaltimea valurilor ar putea ajunge pana la 13 metri.

Informatii actualizate privind avertizarile meteorologice locale se gasesc pe website-ul Institutului norvegian de Meteorologie la adresa http://www.yr.no/spesialvarsel/ekstrem.html.

MAE recomanda consultarea paginilor de internet www.mae.ro si www.meteoalarm.eu si reaminteste ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii, sfaturi de calatorie si posibilitatea de a fi alertati, in cazul in care apar situatii speciale, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!".

