Doi romani au murit intr-un accident de microbuz, in Olanda

Accidentul a avut loc la intersectia dintre Medemblikkerweg (N240) si Wagenpad, in Middenmeer.Doi romani, in varsta de 24 si respectiv 44 de ani, au murit, scrie Medemblik Actueel Politia din provincia Olanda de Nord a inceput o ancheta in acest caz.O femeie de 23 de ani conducea pe N240, in directia Medemblik. Din Wagenpad venea microbuzul in care se aflau noua romani, muncitori migranti din sectorul agricol.Soferul microbuzului nu ar fi vazut masina care venea din sens opus, cele doua ciocnindu-se. Ambele vehicule au cazut intr-un sant dupa coliziune.Doi romani au decedat, iar restul au suferit rani minore, dar au fost transportati la spital.Niciunul dintre soferi nu consumase bauturi alcoolice, potrivit sursei citate.A.D.