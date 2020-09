Anul scolar incepe cu scandal in Spania. Sindicatele profesorilor ameninta cu greve si denunta lipsa masurilor de securitate sanitara

Confuzie si nesiguranta

Masca si termometrul

Situatia este, in continuare, grava

Reintoarcerea in salile de clasa se va face esalonat, pe grupe de varsta, incepand cu cei mai mici, iar la inceputul lunii octombrie ar trebui sa se incheie cu incorporarea studentilor din invatamantul universitar, se arata intr-o analiza semnata de RFI. Demararea noului curs scolar, dupa suspendarea celui anterior in data de 14 martie din cauza crizei sanitare, are loc in mijlocul unei atmosfere plina de confuzie si nesiguranta, in care sindicatele profesorilor ameninta cu greve si inunda retelele de socializare cu fotografii prin care denunta lipsa masurilor de securitate promise, desi autoritatile dau asigurari ca desfasurarea orelor de curs va avea loc in cele mai sigure conditii.Pe de alta parte, multe asociatii de parinti si-au manifestat deja reticenta in a-si trimite copiii la scoala de teama riscului de contagiere, dar oficialitatile avertizeaza ca aceasta atitudine poate cadea sub incidenta legii penale, deoarece nu este o justificare legala pentru elevii de pana la 16 ani a caror scolarizare este obligatorie.Controversata luna septembrie in care guvernele regionale trebuie sa asigure deschiderea scolilor aplicand fiecare masurile pe care le considera necesare. In unele regiuni s-a impus obligativitatea de a purta mastile de protectie incepand cu varsta de 6 ani, in altele, precum Catalonia, doar pentru elevii de peste 12 ani.In majoritatea zonelor s-a decis luarea temperaturii la inceput orelor de curs, atat profesorilor cat si elevilor, iar in altele, precum Valencia , aceasta obligatie le revine parintilor inainte de a-si trimite copiii la scoala, ba mai mult, in Insulele Baleare parintii elevilor trebuie sa semneze o declaratie prin care se angajeaza ca nu-si vor trimite copiii la cursuri daca au simptome specifice imbolnavirii cu Covid-19.In Madrid s-a decis testarea tuturor cadrelor didactice inainte de inceperea cursurilor, care va avea loc in data de 9 septembrie. Saptamana trecuta, intr-un ritm infernal, asteptand la cozi de sute de metri, au fost testati peste 60.000 de profesori, dintre care peste 3% au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19.In aproape toata Spania s-a decis ca distanta minima intre pupitrele elevilor trebuie sa fie de cel putin 1,5 metri si ca o clasa nu va putea avea mai mult de 20 de elevi sau 25 in Catalonia si Galitia.Dar micsorarea numarului de elevi a dus implicit la marirea numarului de clase si la aparitia altei probleme: lipsa de cadre didactice, problema care ar trebui rezolvata in zilele urmatoare. In acest moment, oficialitatile regionale se afla intr-o cursa contracronometru pentru a angaja cel putin 29.000 de noi cadre didactice, noi profesori care vor fi angajati in regim de urgenta, dar conform unor noi si mai putin exigente standarde profesionale.Spania are in acest moment una dintre cele mai ridicate rate de contagiere din Europa si, ca atare, fiecare guvern regional a pregatit scenarii in care desfasurarea noului an scolar poate avea loc in orice circumstante, care pot presupune prezenta elevilor in salile de clasa sau revenirea la predarea orelor on-line.Dar autoritatile spaniole considera ca este foarte importanta recuperarea unei minime normalitatii si se doreste ca noul an scolar sa se desfasoare cu elevii in salile de clasa. Deocamdata, desi numarul de contagieri avanseaza intr-o forma alarmanta, se exclude scenariul in care se va reveni la un regim de carantina generalizata.