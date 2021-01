Detalii cumplite in cazul romanului din Spania care si-a omorat sotia si apoi s-a sinucis

Tragedia s-a petrecut in localitatea Torrejon de Ardoz, oras situat in apropiere de Madrid si care este locuit, in proportie de circa 75%, de cetateni straini.Potrivit adevarul.ro, Ionela, de 28 de ani, si Costinel, de 37 de ani, erau despartiti de cateva saptamani, dupa ce tanara romanca a trait un calvar alaturi de sotul ei. Femeia si-a dat seama ca atat ea, cat si copiii lor sunt in pericol, asa ca a alertat fortele de ordine si a obtinut un ordin de protectie impotriva lui. La 22 decembrie, judecatorul a emis ordinul de restrictie care ar fi trebuit sa o protejeze pe Ionela.Sursa citata mai arata ca barbatul a incalcat ordinul de restrictie si s-a dus la casa sotiei sale din Madrid. La un moment dat, o vecina a auzit tipete venind din casa Ionelei si s-a speriat, asa ca a sunat la sonerie sa vada ce s-a intamplat. Baietelul de opt ani a deschis usa si in acel moment femeia l-a vazut pe Costinel agresandu-si sotia. Barbatul a inchis usa, insa, la scurt timp, din locuinta femeii s-au auzit strigate de ajutor.Cand au reusit, intr-un final, sa patrunda in locuinta, politistii i-au gasit pe amandoi soti fara viata, iar pe cei doi copii in stare de soc.Autopsia in cazul Ionelei a stabilit ca romanca a fost supusa unor cruzimi greu de imaginat. De asemenea, ea avea si numeroase semne pe corp, semn ca inainte de a o injunghia, barbatul a atacat-o cu pumnii.Cei doi copii minori au fost preluati de serviciile sociale si asistati de psihologi specializati pentru a depasi aceasta trauma, fiind dati apoi in grija nasilor lor, sub monitorizarea autoritatilor locale.