Peste 160 de romani, printre care si doua cazuri medicale, adusi in tara din Spania

"In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in cursul zilei de 22 mai, a fost facilitata revenirea in tara a 162 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Regatului Spaniei, ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si ale Ministerului Afacerilor Interne. Demersurile autoritatilor romane au permis, de asemenea, revenirea in tara de resedinta pentru un cetatean spaniol, rezident in Romania", anunta MAE.Printre cetatenii romani repatriati se regasesc persoane care se aflau in imposibilitatea de a-si prelungi sederea pe teritoriul Regatului Spaniei, precum si doua cazuri medicale asistate de catre Consulatul General al Romaniei la Sevilla, respectiv Consulatul Romaniei in Almeria, care au depus toate diligentele necesare in vederea imbarcarii celor doi cetateni romani.Totodata, pentru unul dintre cazurile medicale, Consulatul General al Romaniei la Sevilla a intreprins demersuri pe langa autoritatile romane competente, pentru preluarea si asigurarea transportului cetateanului roman pana la locul de domiciliu.Repatrierea a fost asigurata cu o cursa aeriana speciala, operata de compania Tarom, pe ruta Bucuresti-Malaga-Bucuresti. De asemenea, cu aceeasi cursa aeriana, pe ruta Bucuresti - Malaga, a fost facilitata repatrierea si pentru 6 cetateni spanioli, care se aflau pe teritoriul Romaniei, precum si pentru 3 cetateni romani rezidenti in acest stat.MAE reinnoieste apelurile privind verificarea in prealabil a informatiilor publicate pe pagina de internet MAE, respectiv pe paginile de internet ale misiunilor diplomatice si ale oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate.