Primar spaniol, acuzat de rasism fata de rromii romani

Primarul orasului spaniol Badalona, aflat langa Barcelona, Xavier Garcia Albiol, a fost interogat de judecatori, miercuri, fiind acuzat de rasism impotriva rromilor romani, in timpul campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2011.

Concret, Garcia Albiol este acuzat ca a fi distribuit pliante prin care facea legatura dintre imigrantii romani si infractionalitatea din Spania, inainte de a fi ales primar.

Avocatul acuzarii cere un an de inchisoare pentru edilul spaniol, care insa a admis ca folosit expresii "inadecvate" despre rromii romani, declarand ca nu a vrut sa "discrediteze" comunitatea de romani prin distribuirea de pliante electorale, informeaz El Pais

Primarul s-a aflat miercuri in boxa acuzatilor pentru incitare la ura rasiala, pentru faptele petrecute in luna aprilie 2010.

"Nu vrem romani!", sloganul unui partid din Spania

Atunci, membrii Partidului Popular spaniol au impartit circa 25.000 de pliante cu sloganul "Nu vrem romani" si in care conservatorii ii intreaba pe localnici: "Cartierul tau este sigur?".

De asemenea in paginile manifestelor impartite au aparut, sub mesajul "siguranta?" si sub insemnele partidului, mai multe fotografii in care se vede o strada murdara, un accident de masina sau localnici care protesteaza fata de autoritatile locale.

Pe cealalta pagina a brosurii era imaginea presedintelui conservatorilor din Badalona, Xavier Garcia Albiol, care spunea ca, daca va deveni primar, cetatenii orasului vor putea iesi pe strada in siguranta.

Albiol s-a aparat, afirmand ca mesajele xenofobe au fost de fapt "un material de comunicare politica", care ar fi fost menite doar "sa evidentieze o serie de probleme in unele cartiere din Badalona".

