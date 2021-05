Povestea romanului mort in Spania si tinut 13 ani la morga. "Am sperat ca-i in viata, ca a plecat din propria vointa"

"Este foarte greu si dureros sa afli ca tatal tau a stat mort intr-un congelator, timp de 13 ani", a declarat fiica decedatului.Romanul a disparut dupa ce sotia lui a intrat intr-un supermarket din orasul spaniol Moncada, iar el a ramas afara asteptand-o. Din cauza faptului ca barbatul mai pleca de acasa fara sa spuna, familia nu a raportat imediat disparitia."Am sperat ca este in viata, ca a plecat din propria vointa si ca intr-o buna zi se va intoarce sau ne va contacta", a declarat Jorge, fiul barbatului.Dumitru Ionescu nu putea sa ceara ajutor deoarece nu stia limba spaniola . De asemenea, nici familia nu cunostea limba si nu a putut intelege, in acea perioada, ca Garda Civila cerea ajutor pentru identificarea unui cadavru descoperit. Cadavrul barbatului fusese gasit pe 1 noiembrie 2007, intr-o rapa din Moncada, de mai multi copii care se jucau in imprejurimi. Trupul era mutilat, dar legistii au stabilit ca barbatul murise cu doua luni mai devreme, din cauze naturale.Familia i-a raportat disparitia abia in anul 2019, adica 12 ani mai tarziu. Rudele au fost notificate sa efectueze un test genetic, care a confirmat asemanarile cu trupul barbatului gasit in 2007. Prin urmare, la sfarsitul anului trecut s-a aflat ca pe roman il cheama Ionescu Dumitru. Dupa 13 ani, barbatul a fost inmormantat la sfarsitul lunii aprilie intr-un cimitir din Valencia.