Nu mai putin de 77 de romani, membri ai unei retele specializate in furtul de cabluri din cupru, au fost arestati in provinca spaniola Avilla, relateaza Rador.

Reteaua, care vindea cuprul furat din Spania in Germania sau in China, a fost anihilata in cadrul unei operatiuni numita "Chappi" si care a condus la recuperarea a peste 120 de tone de cupru.

Hotii activau in mai multe regiuni din Spania, iar loviturile erau coordonate din patru localitati, unde reteaua isi avea sediile principale.

Ads