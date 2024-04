Spania modifica restrictiile impuse muncitorilor romani

Spania modifica o parte dintre restrictiile aplicate romanilor pe piata muncii, clarificand situatia persoanelor care stau sub un an si jumatate in tara sau au slujbe sezoniere.

"Multi angajatori nu au nevoie de cate un lucrator doar pentru cateva luni, pentru activitati sezoniere de cules de fructe si legume - insa exista birouri teritoriale de munca in Spania care impun solicitarea autorizatiei de lucru pentru romani pentru o perioada de cel putin un an.

Potrivit instructiunilor de aplicare a restrictiilor impuse romanilor pe piata muncii, se pot cere autorizatii pentru perioade mai mici de un an, pe durata sezoanelor agricole. Cel care trebuie sa indeplineasca cerintele impuse de lege este angajatorul, iar cetateanului roman nu i se cer conditii suplimentare la angajare", se arata intr-o informare trimisa de atasatul pe probleme de munca si sociale de la Ambasada Romaniei din Madrid, Mihaela Nica, catre Agerpres, arata Evenimentul Zilei.

Guvernul, criticat pentru lipsa de reactie la restrictiile impuse romanilor in Spania

Autoritatile spaniole au mai anuntat ca sotul, sotia si copiii sub 21 de ani, sau cei peste aceasta varsta, dar care sunt intretinere, ai unui roman cu acces liber pe piata muncii nu mai au nevoie de permis de munca. S-a specificat clar faptul ca de aceasta masura nu vor beneficia parintii, fratii sau alte rude.

Spania a restrictionat piata fortei de munca pentru romani pana la 31 decembrie 2012.