Un roman a fost arestat in Spania pentru ca si-a numit sotia "scroafa". Apoi a amenintat-o cu moartea: "Asculta-ma, iti tai gatul!"

Barbatul pe nume Gheorghi Ursachi urmeaza sa fie trimis in Spania pentru a executa o pedeapsa de sase luni de inchisoare. In 2017, Ursachi a fost condamnat in Spania pentru violenta domestica la sase luni de inchisoare cu suspendare. In plus, ar fi trebuit sa nu se mai apropie de sotia sa si sa participe la un curs de reintegrare sociala in localitatea Bilbao.Cu toate acestea, romanul s-a intors in Romania imediat dupa pronuntarea sentintei, incalcand astfel sentinta judecatoreasca. Din acest motiv, autoritatile din Spania au emis mandat european de arestare.Ursachi a fost condamnat dupa ce si-a jignit sotia si a amenintat-o cu moartea: "La data de 05.06.2017, la primele ore ale zilei, in timp ce se afla in locuinta familiei, cu scopul de a-i induce o stare de temere sotiei, i-a adresat acesteia amenintari, respectiv i-a spus: "N-auzi nimic, dormi ca o scroafa, asculta-ma, iti tai gatul, asteapta pana joi si-o sa vezi ce patesti"", se arata in dosarul de condamnare, citat de Ziarul de Iasi