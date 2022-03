CE va cere ridicarea restrictiilor pentru muncitorii romani

Comisia Europeana va prezenta, saptamana viitoare, o strategie privind stimularea cresterii economice in Uniunea Europeana, care solicita, printre altele, ridicarea restrictiilor impuse lucratorilor romani si bulgari pe piata fortei de munca din unele state membre.

Potrivit proiectului documentului de 28 de pagini, ce va fi prezentat de executivul UE, restrictiile respective impiedica persoanele calificate, dar fara un loc de munca, sa se deplaseze catre tari in care se manifesta penurie de forta de munca, noteaza miercuri Financial Times.

Cererea CE de ridicare a respectivelor restrictii ar putea provoca controverse in Franta, unde astfel de masuri sunt inca in vigoare, iar problemele privitoare la migratie se afla in centrul campaniei pentru prezidentiale a actualului sef al statului francez Nicolas Sarkozy.

Documentul CE, care mai poate suferi modificari pana la adoptarea de catre Colegiul comisarilor, le cere guvernelor din Uniunea Europeana sa puna in aplicare o serie de masuri pentru crearea de locuri de munca, inclusiv reducerea unor taxe legate de munca, si mutarea atentiei pe impozitarea proprietatii, energie si taxele pe poluare.

Planul executivului UE va marca o etapa importanta in eforturile Bruxellesului de monitorizare a politicilor nationale privind forta de munca, asa cum s-a intamplat si cu monitorizarea de catre CE a bugetelor nationale ale statelor membre.

In prezent, capacitatea UE de influentare a politicilor de ocupare a fortei de munca in statele membre este limitata, dar strategia ce va fi prezentata de Comisie sustine ca astfel de probleme ar trebui sa fie centralizate in eforturile zonei euro de a deveni o veritabila uniune economica.

"Criza a aratat si mai mult interdependenta dintre economiile si pietele fortei de munca din UE, evidentiind necesitatea ca noua guvernanta economica sa fie insotita de o coordonare consolidata a politicilor sociale si de ocupare a fortei de munca", se mentioneaza in proiectul strategiei CE. Aceasta propune un "tablou de bord" pentru a masura performantele nationale privitoare la politicile in domeniul ocuparii fortei de munca, adauga FT.

Tarile care au notificat Comisia Europeana in legatura cu mentinerea restrictiilor pentru lucratorii romani si bulgari pana la finalul lui 2013 sunt Marea Britanie, Irlanda, Germania, Belgia, Franta, Luxemburg, Malta, Olanda si Austria. Italia a eliminat restrictiile respective la finalul anului.

Tratatul de aderare din 2005 le permite tarilor UE-25 (tarile fondatoare si cele care au aderat la UE pana la 1 ianuarie 2007) sa restrictioneze temporar accesul liber al lucratorilor din Romania si Bulgaria pe pietele lor de forta de munca pentru a pregati libertatea deplina de circulatie a muncii in UE. Perioada de tranzitie generala de sapte ani este impartita in trei etape (2 plus 3 plus 2 ani). In decursul acestei perioade, o clauza de salvgardare permite unui stat membru sa reintroduca restrictiile daca exista perturbari grave pe piata fortei de munca sau pericolul acestora (asa cum a procedat Spania la 22 iulie anul trecut). Masurile tranzitorii se vor incheia in mod irevocabil la 31 decembrie 2013.

In privinta Spaniei, guvernul de la Madrid a decis in 22 iulie 2011 sa suspende unilateral legislatia europeana privind libera circulatie a lucratorilor romani, ca urmare a unei perturbari grave generalizate a pietei fortei de munca si i-a cerut Comisiei, asa cum prevede clauza de salvgardare, sa declare suspendata legislatia UE in domeniu. Executivul UE a aprobat cererea Spaniei in 11 august 2011, autorizand tara sa restrictioneze temporar accesul pe piata interna a fortei de munca pentru lucratorii romani pana in 31 decembrie 2012 ca urmare a unei perturbari grave a pietei muncii, caracterizate de o rata a somajului record in UE si de o incetinire a redresarii economice.

Intrucat autorizarea de catre CE a reintroducerii restrictiilor potrivit clauzei de salvgardare este valabila pana la 31 decembrie 2012, Spania nu trebuie sa notifice Comisia inca o data in legatura cu perturbarile grave ale pietei muncii sau cu pericolul unor astfel de perturbari. Restrictiile reintroduse nu se aplica cetatenilor romani care erau deja activi la 22 iulie 2011 pe piata spaniola a fortei de munca sau care erau inregistrati ca fiind in cautarea unui loc de munca, de catre Serviciile publice spaniole pentru ocuparea fortei de munca

