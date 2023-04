Cum a ajuns un politist din Nadlac afacerist in Dubai si actor alaturi de Tom Cruise

Un politist de frontiera din Romania a ajuns in El Dorado-ul Orientului prima oara in 2004 ca turist, urmand ca doi ani mai tarziu sa se stabileasca in Dubai, ca agent imobiliar. Acum, Gheorghe Seran vinde case de milioane de euro. In plus, a stat trei zile pe o insula impreuna cu Tom Cruise.

Romanul a ajuns in Dubai cu sotia in 2004, unde au petrecut luna de miere facuta cadou de parintii ei. Fostul politist de frontiera la Nadlac a ramas atunci uimit de ritmul in care se muncea, desi afara erau si 52 de grade Celsius.

"Sunt aici de la sfarsitul lui 2006. Nu m-am considerat niciodata emigrant in Dubai, pentru ca majoritatea celor ce traiesc aici sunt veniti din alta parte, asa ca nu ai cum sa te simti 'strain'. In imobiliare pot spune ca am intrat inainte de a ma stabili in Dubai", a povestit romanul pentru Ziare.com.

Gheorghe Seran a simtit insa oportunitatea - intr-un oras in care se construieste atat de mult, atat de repede, este nevoie de cineva care sa vanda locuinte. S-a simtit atras de constructiile care, avand avantajul localizarii si al climei din Dubai, nu pareau deloc greu de vandut. S-a incarcat de brosuri si a cerut informatii de la marii manageri, pentru a afla cum functioneaza piata imobiliara.

Astfel, romanul vanduse deja primele sapte apartamente pana sa se mute in Dubai. Primul client a fost chiar fratele sau, caruia i-a vandut un apartament, dandu-i astfel "avantul" de care avea nevoie, ne-a povestit romanul.

"Oamenii, cum va spuneam, mi se pareau ca erau toti la fel ca mine, in timpul acela toti faceau bani si cultura era in mare parte distractie si lansari de noi proiecte, de multe ori cate 4-5 pe saptamana.

Toata lumea cumpara apartamente cu gandul de a le revinde la scurt timp si de a-si dubla practic investitia initiala. Doar cand a venit criza imobiliara au fost curiosi sa citeasca ce scria in contractele de zeci de pagini pe care le semnau in 5 minute, facute toate in favoarea developerului, lasandu-l pe investitor fara nici o acoperire legala in cazul in care finalizarea cladirii se amana", ne-a mai spus romanul.

Cu banii dintr-un comision si-a deschis propria firma. Iar de atunci afacerea l-a transformat intr-un om care-si permite sa traiasca, zi de zi, in luxul din Dubai.

"Viata mea arata acum exact cum ar trebui sa arate. Am doua firme mici, dar ale mele, cea mai frumoasa sotie care si-a sacrificat cariera pentru a ma sustine si a se ocupa de educatia celor doi copii ai nostri, care studiaza la 'Wellington Academy' - una dintre cele mai prestigioase scoli din Dubai, weekendurile sunt mini-concedii la plaja saptamana de saptamana, iar eu imi fac timp ca de 2-3 ori pe saptamana sa ajung si pe terenul de golf, unde imi incarc eu bateriile", marturiseste omul de afaceri.

A vandut un apartament de 4 milioane de euro

Cel mai scump apartament pe care l-a vandut este de patru milioane de euro. "Tranzactiile sunt foarte simple daca fiecare isi face partea. Pentru ca este vorba de Dubai, poti accesa VIP service, unde tranzactia se incheie in 48 de ore din momentul in care cumparatorul si vanzatorul s-au inteles la pret pana in momentul in care cumparatorul primeste titlul de proprietate cu numele lui", explica fostul politist de frontiera.

In ceea ce priveste romanii din Dubai, Gheorghe Seran spune ca acestia sunt vazuti drept oameni "corecti" si "muncitori".

"Romanii pot spune ca sunt vazuti foarte bine, ca oameni muncitori, destepti si corecti. Aud asta peste tot despre romanii de aici si sunt foarte mandru de asta. Sunt convins ca romanii au proprietati in Dubai, am cunoscut cativa dintre ei mai mult in ipostaza de vanzatori. Majoritatea clientilor mei sunt din tarile din Golf.

Pot spune ca din nou evenimentele negative care se intampla in unele tari arabe ajuta piata imobiliara din Dubai, multi optand pentru a cumpara o proprietate aici ca sa obtina drept de sedere sau pur si simplu ca sa-si scoata banii din tara proprie, unde nu mai au incredere in sistem", ne-a mai povestit romanul.

Trei zile cu Tom Cruise

Pe langa afacerile imobiliare, romanul mai are un hobby - actoria. Asa a avut, de altfel, ocazia sa apara si intr-unul dintre filmele lui Tom Cruise si a petrecut trei zile pe o insula alaturi de starul american.

Gheorghe Seran se afla la un curs de actorie, cand producatorii filmului "Misiune Imposibila 4" cautau figuranti pentru pelicula, iar agentiile de recrutare le ofereau doar manechine.

"Asa ca ne-au cules pe toti care evident eram interesati fiind la cursul acela si ne-au dus sa filmam scena cu Tom Cruise si Jeremy Rener, impreuna cu alti 3 actori cunoscuti pe insula Palmier, in hotelul Zabeel Saray, care nu era inca deschis pe atunci.

Scena e aratata in film ca fiind in Mumbai/India, dar de fapt eram toti in Dubai. Am fost mai mult in contact cu directorul filmului, Bred Bird, care mi-a spus despre problemele pe care le-au avut in a gasi actorii, hostessurile si extrasurile necesare in Dubai.

Asa ca 10 luni mai tarziu am infiintat agentia de talente 'Fame Boulevard Entertainment FZ-LLC' in Dubai Media City", ne-a povestit romanul.

In ceea ce-l priveste pe starul american, Gheorghe Seran spune ca "Tom Cruise este un actor desavarsit si profesionist, pe care am avut placerea sa-l intalnesc atat la filmari, cat si pe covorul rosu de la premierea filmului la Dubai Film Festival".

