Elite fara granite - Ei sunt Romania: A studiat in cel mai performant sistem de educatie si apoi s-a intors in tara

Romania are o multime de tineri remarcabili. Auzim insa prea putine despre ei, iar pe multi nici nu ii cunoastem. Este si cazul Alexandrei Anton, fost profesor de limba engleza si antreprenor in educatie, care a ales sa isi continue studiile in Finlanda.

In prezent, s-a intors in tara, unde urmeaza un stagiu la Ministerul Educatiei Nationale, in cadrul Directiei Generale Relatii Internationale si Europene.

Ziare.com a stat de vorba cu Alexandra despre parcursul sau academic si experienta sa din Finlanda, despre cum vede un roman cu experienta internationala de studii sistemul de invatamant din tara noastra, dar si despre planurile sale de viitor.

"Parcursul meu academic a fost si imi doresc sa ramana unul variat, multidisciplinar. Am urmat un liceu economic, cu specializarea in finante si contabilitate, care mi-a placut foarte mult si de unde am dobandit o gandire structurata si multa organizare. Spre finele liceului am realizat ca mi-ar placea mai mult o cariera in care sa lucrez mai mult cu oamenii si mai putin cu hartiile sau calculatorul si cum m-am priceput dintotdeauna la eseuri, a fost usor sa aleg.

Am urmat o facultate de litere si un master in traduceri si interpretariat, ambele dovedindu-se extrem de utile in cariera mea de profesor in scoli romanesti si internationale. Am invatat pedagogie predand, modulul psiho-pedagogic demonstrandu-se prea putin aplicat.

Asa am descoperit cat de complexa este meseria de profesor si am simtit nevoia de a ma specializa: prin cursuri organizate de British Council, prin examene intenationale, prin participari la conferinte si, in fine, prin aplicarea la studii in strainatate, in tara cu cel mai apreciat invatamant preuniversitar, Finlanda. A fost si va fi necesar pentru mine sa invat, sa investesc cea mai mare parte din timpul si resursele mele in educatie".

Drumul spre University of Turku din Finlanda

Dupa mai multi ani de predat limba engleza tuturor grupelor de varsta, de la prescolari romani si straini, pana la adulti corporatisti si profesori universitari, romanca si-a dorit sa vada ce se afla dincolo de granitele tarii.

Intr-un fel, spune ea, a fost o intamplare sa ajunga in Finlanda. Ce a ajutat-o sa aleaga au fost profesorii finlandezi: "cand am intrat prima data intr-o cancelarie finlandeza, la invitatia profesorului Jukka Kangaslahti, mi s-a parut ca vacanta pentru ei nu se incheiase inca".

"Asa am si facut prima gafa culturala si profesionala, intrebandu-i daca ei chiar sunt profesori si daca aveau ore in acea zi. Erau imbracati in camasi colorate si pantaloni comozi si purtau papuci. Am aflat ca da, aveau ore. Daca pana atunci credeam ca profesionalismul se masoara si in formalism, iar Finlanda nu putea fi fruntasa fara a respecta aceaste norme stricte, am descoperit insa ca seriozitatea si responsabilitatea nu lipseau din scolile finlandeze, doar ca erau altfel repartizate.

Am intrat la ore, i-am vazut pe profesori lucrand, am discutat aspecte practice ale vietii de elev si de profesor, am realizat cat de armonios se imbina materiile unele cu altele si cat de aplicata poate fi uneori invatarea. M-a incantat sa vad ca la scoala primara copiii invatasera lucruri pe care eu ca adult nu le stiam si nu le stiu inca, realizand ca viitorul este surazator cu cei care investesc in educatia lor si a copiilor lor.

Sigur, lucrurile nu sunt perfecte nici acolo, insa sunt mult mai aproape de ce se poate numi normalitate. Cred ca am facut cea mai buna alegere sa merg acolo unde educatia este cu decenii inaintea a ceea ce avem noi in Romania, avand ecou la continente distanta. Eu numesc fiecare zi petrecuta in Finlanda o calatorie in viitor. In Romania, chiar si acum, modelul finlandez de educatie este inca foarte putin cunoscut, cercetat si discutat, spre deosebire de modelul britanic sau cel american, care par sa fi prins foarte bine", a rememorat Alexandra Anton.

In prezent, locuieste in Romania si urmeaza un internship la Ministerul Educatiei Nationale, in cadrul Directiei Generale Relatii Internationale si Europene si in paralel lucreaza la studiul comparativ care constituie disertatia sa.

Ce rol a avut in evolutia sa experienta internationala de studiu

Experienta de studiu in strainatate i-a conferit o noua perspectiva asupra educatiei, asupra tarilor nordice si asupra sa, puncteaza tanara.

"Mai mult decat toate oportunitatile pe care le aduce dupa sine o experienta atat de bogata informational si relational, evolutia mea personala este de departe cel mai mare castig, la care nici macar nu m-am asteptat. Daca inaintea plecarii la studii in Finlanda credeam ca e suficient sa creezi o scoala foarte buna, o celula sanatoasa si imuna a sistemului, am realizat ca miza nu trebuie sa fie celula, ci sistemul.

Am invatat in Finlanda ca fiecare individ este important si ca el are nevoie de sustinerea societatii pentru a se forma, sa-l educe si sa-l sustina pentru a deveni cea mai buna varianta a sa, ca mai apoi si el sa-i ajute pe cei in formare sau in situatii mai dificile decat el. Tot ca parte din evolutia mea face parte si atasamentul meu fata de Romania si dorinta de a vorbi mai putin si de a face mai mult pentru binele comun si implicit, pentru binele meu", a adaugat Alexandra.

Sistemul de invatamant din tara noastra, prin ochii unui roman cu experienta internationala de studii

Sistemul nostru educational are multe atuuri, iar cel mai important este cel al educarii copiilor supradotati, considera tanara.

"In fiecare an, tinerii romani se remarca la olimpiadele internationale si aduc acasa cele mai pretioase medalii. (...) Dincolo de asta, invatamantul romanesc are inca multe neajunsuri si o simpla chestionare a profesorilor v-ar aduce raspunsuri foarte bine fundamentate: accentul cade inca foarte mult pe competitia dintre elevi, profesori si parinti, prin importanta pe care o au calificativele, notele si mediile scolare; timpul de pregatire a profesorilor pentru ore este foarte limitat spre inexistent deoarece acestia sunt nevoiti sa dea lectii particulare pentru a-si asigura un trai decent (iar implicatiile sunt mult mai grave decat par la prima vedere), iar despre psihoza birocratica nici nu cred ca mai este necesar sa elaborez. Privit din afara, sistemul romanesc este unul al contrastelor.

Ce ma intriga insa foarte tare este aspectul moral al educatiei, faptul ca se aplauda decizia de a supraveghea video un examen al maturitatii, de parca maturitatea ti-o poti dovedi altfel decat prin corectitudine sau faptul ca avem un Cod de etica pentru invatamant, insa practicile sustinute de subfinantarea invatamantului fac parte din peisajul zilnic al scolilor. Cred ca multe dintre problemele educatiei romanesti ar putea fi rezolvate daca ar fi atinsa latura etica a educatiei", accentueaza Alexandra Anton.

Am intrebat-o pe tanara si de ce crede ca din ce in ce mai multi tineri valorosi aleg sa plece din tara.

"In primul rand sa clarificam faptul ca Romania suntem fiecare dintre noi. Personal, mi s-a spus de nenumarate ori ca n-am facut bine ca m-am intors in tara. Observ ca exista aceasta trasare clara intre ramai sau pleci, intr-o nota definitiva. Nu cred ca generatia mea gandeste in astfel de termeni si cred ca multi dintre noi aleg sa se implice in proiecte de cercetare fara sa se gandeasca foarte mult la granite.

Mai cred ca multi tineri valorosi isi creeaza oportunitati, invata sa se asocieze si sa demareze proiecte, neastepand ca Romania sa le ofere ceva. Desigur, concentrarea valorilor pe anumite domenii are o geografie a sa, iar in anumite domenii oamenii pretiosi sunt atrasi de oportunitati mult prea exotice fata de ce le poate oferi Romania. Exista insa si domenii in care, daca ar exista o strategie coerenta la care sa convearga decidentii politici de toate culorile, atunci Romania ar fi cu siguranta o varianta pentru care ar opta multi tineri valorosi", crede romanca.

Imaginea romanilor in straintate

In contextul in care, in acest moment, se duce o campanie destul de agresiva de denigrare a romanilor, am vrut sa aflam de la Alexandra daca a intampinat vreodata, in calatoriile sale, probleme pentru ca este din Romania.

"Intrebarea dvs. imi aminteste de o intamplare prilejuita de incercarea mea de a obtine recomandari din partea Ministerului Educatiei pentru disertatie. Nimic special in asta, ati spune, doar ca in perioada in care faceam acelasi lucru in Finlanda, in Romania s-au schimbat patru ministri ai Educatiei in doar doua saptamani. A trebuit sa-i explic asta coordonatorului meu, care a conchis ca mai multa stabilitate ar fi totusi benefica.

Un alt moment care m-a facut sa ma gandesc bine la ce transpare ca intamplandu-se in educatia romaneasca a fost cand un profesor care vizitase Romania in mai multe randuri a constatat ca la noi se ajunge profesor prea usor. Mi-am dorit atunci sa-l pot convinge ca un modul psihopedagogic, cateva ore de practica si examentul de titularizare sunt suficiente, dar nu-i poti spune asta cuiva in tara caruia selectia riguroasa a aplicantilor la facultatea de educatie si cinci ani de practica sunt doar inceputul. Niciun moment nu mi s-a parut ca am fost tratata altfel decat alti studenti internationali doar pentru ca sunt din Romania", ne-a povestit tanara.

Sunt romanii patrioti? "Depinde din ce perspectiva privim lucrurile", spune Alexandra.

"Eu am observat ca multi dintre romanii care n-au experimentat viata in alte parti ale lumii tind sa fie mai putin patrioti, vorbesc foarte mult despre mirajul tarilor civilizate si nu vad nicio legatura intre a consuma produse romanesti, a vorbi corect limba romana, a arbora corect steagul tarii si a-si plati taxele si notiunea de patriotism. Pe de alta parte, am cunoscut multi romani plecati in strainatate, care stiau mai multe despre ce se petrece in tara decat cei care locuiesc in ea, capabili sa abordeze probleme nationale cu mai multa luciditate decat o facem noi, cei direct lezati de deciziile luate.

Nu pot da un raspuns obiectiv intrebarii dvs. si nu-i pot pune pe toti romanii in aceeasi categorie. Ce pot spune insa este ca fiecare are libertatea de a fi oricat de patriot doreste, insa cred ca este foarte important sa realizam care sunt consecintele actiunilor noastre asupra tarii", a completat tanara.

Sfaturi pentru elevii/studentii din Romania care se gandesc sa isi continue studiile in strainatate

Aceasta crede ca experienta de studii in strainatate este "foarte folositoare, atat din punct de vedere academic, cat si sub aspect multicultural. Sunt inca multe lucruri pe care nu le poti intelege daca nu mergi sa studiezi in alta tara, nu traiesti acolo o perioada. Eu le recomand tuturor tinerilor sa invete cat mai multe limbi straine, sa fie responsabili fata de educatia lor si sa aplice la studii in strainatate, pentru ca experienta aceasta ii va schimba si ii va ajuta foarte mult in dezvoltarea profesionala".

In ceea ce priveste planurile sale de viitor, tanara isi doreste sa-si finalizeze studiile si sa continue sa acumuleze experienta de lucru in Romania.

"M-am gandit sa-mi continui studiile cu un doctorat in tarile nordice si mi-ar placea sa infiintez o gradinita, mai tarziu si o scoala, in care sa aplic cele invatate in Finlanda si sa valorific potentialul profesorilor si copiilor romani. Voi pleda in continuare pentru schimbul de bune practici din lumea intreaga si le voi publica pe pagina de Facebook numita Spreading Education si pe blogul cu acelasi nume.

Am convingerea ca prin promovarea bunelor practici putem depasi vremurile grele prin care trece educatia si imi doresc ca profesorii romani sa invete sa-si promoveze practicile lor de succes. Educatia romaneasca are nevoie de mai multa sustinere, de un suflu optimist si de promovarea oamenilor valorosi din scolile noastre. Acestea sunt coordonatele dupa care imi fac planuri pentru viitor", incheie Alexandra Anton.

In cadrul campaniei "Elite fara granite - Ei sunt Romania" , Ziare.com, in parteneriat cu Liga Studentilor Romani din Strainatate, prezinta povesti ale unor tineri romani supradotati, care au studiat sau inca studiaza in cadrul unora dintre cele mai prestigioase universitati din lume si care acum uimesc prin performante remarcabile in medicina, matematica, stiinte politice, economie, istorie, informatica sau biologie.

