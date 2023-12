Invitatii Ziare.com Andrei Anghel, absolvent de Harvard: Tu stii care e capitala Canadei? Conteaza?

Aseara abia venisem de la munca si deja ma cufundasem intr-unul din articolele pe care imi propusesem sa le citesc saptamana asta, cand prietena mea ma intreaba din senin "Auzi, care e capitala Canadei?".

Eu raspund "Ottawa, nu? Dar de ce intrebi?". Eram curios de ce ma intreaba pe mine in loc de laptopul la care lucra (sau pe Siri). Aparent intrebarea era un test. Niste studenti de la ziarul universitar al universitatii Harvard, unde am absolvit si eu facultatea, s-au plimbat prin campus acum cateva zile intreband studentii care e capitala Canadei.

Si mai nimeni dintre cei intrebati n-a stiut raspunsul. Reactia mea a fost sa ma intreb daca studentii care lucreaza la ziarul universitar chiar n-au altceva de facut decat de testat cunostintele colegilor despre structura administrativa a tarii vecine. Dar fiecare cu ale lui, mi-am zis, in timp ce m-am intors la articolul meu.

Insa am vazut a doua zi ca acel clip al ziarului universitar a devenit viral pe Facebook si Twitter, fiind preluat inclusiv de media din Romania. O stire cu adevarat fenomenala: studentii de la Harvard nu stiu ca Ottawa e capitala Canadei. Ottawa, al patrulea oras ca populatie din Canada, care la 900.000 de locuitori e cam cat jumatate din Bucuresti si cam cat o zecime din orasul New York. Ottawa, un oras frumos, cu un standard de viata ridicat, dar notabil pentru... nu mare lucru (tu ce stii despre Ottawa in afara de (poate) faptul ca e capitala Canadei?).

Mi s-a parut bizar ca lumea pare de-a dreptul revoltata: cum se poate ca studentii de la Harvard sa nu stie care e capitala Canadei, care e chiar la nord de SUA?

Aceasta revoltare arata insa ce departe de realitate este perceptia majoritatii cand vine vorba de studentii de la universitatile de prestigiu de peste hotare. Imaginea este probabil ca studentii la Harvard ar trebui sa fie in acelasi timp tocilari si genii, copii care le stiu pe toate. Asta daca nu au intrat pe pile.

Adevarul nu poate sa fie mai departe de realitate. Campusurile de gen Harvard, Yale, Princeton etc. sunt pline de oameni care au intrat acolo dupa ce o comisie de admitere a hotarat ca au potential sa fie liderii zilei de maine. Ramane pentru alta zi exact cum separa aceste comisii copiii care ei cred ca pot fi liderii zilei de maine de ceilalti 95% din aplicanti. Insa daca te gandesti la liderii zilei de azi, le poti gasi unele lucruri in comun.

Multi dintre ei (oameni de stiinta, oameni de afaceri) sunt obsedati de o idee sau de un produs. Altii (oameni politici, alti oameni de afaceri) au avut norocul sa se nasca intr-o familie buna (acestia sunt din ce in mai putini in lumea civilizata, din fericire).

Unii (artisti, scriitori, bancheri) pur si simplu sunt excesiv de buni la ceea ce fac, si au avut sansa sa isi puna in practica talentul innascut sau dobandit prin munca. Ceea ce nu au in comun acesti lideri este "cultura generala" de tip trivia necesara pentru a sti care este capitala Canadei.

Si asta este absolut normal: nu cred ca s-ar revolta nimeni daca ar afla ca Bill Gates, Mark Zuckerberg sau Barrack Obama nu stiau la varsta de 19 ani unde se intalneste parlamentul Canadei (desi normal in cazul domnului Obama ar fi foarte grav sa nu stie asta acum). De asemenea, nu cred ca ar vrea nimeni ca Bill Gates sa isi fi petrecut o parte suplimentara a tineretii invatand capitalele, muntii si raurile majore ale lumii in loc sa treaca la treaba sa ne faca calculatoare.

Situatia este de fapt mai ironica de atat: studentii de la Harvard au un altfel de cultura generala care in experienta mea lipseste in Romania: pentru a absolvi facultatea, studentii sunt obligati sa ia un sfert din cursuri in alte domenii decat in cel care se specializeaza.

Scopul este ca fiecare sa fie expus stilului de gandire si analiza din discipline diferite, intrucat acestea difera semnificativ intre domenii precum matematica, fizica, biologia, istoria, arta si filosofia. Dar desi sunt invatati sa parcurga un text istoric si sa faca analiza literara, sa rezolve ecuatii diferentiale si sa formuleze argumente etice in favoarea unor pozitii filosofice, aparent cel putin unii nu stiu care e capitala Canadei. Hai sa radem de ei, e simplu. Dar e o vorba din popor pe la noi despre cine rade si cand.

S. Andrei Anghel este doctorand in genetica moleculara si biologie celulara la The University of Chicago. In 2012 a absolvit facultatea la universitatea Harvard cu o specializare in biologie moleculara si celulara. A facut liceul la Colegiul National Mihai Viteazul din Ploiesti. In prezent locuieste in Chicago, IL.

