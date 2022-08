Medici polonezi condamnati pentru moartea romanului Claudiu Crulic

Doi medici de la spitalul penitenciarului din Cracovia au fost condamnati la inchisoare, fiind acuzati de neglijenta criminala in cazul tanarului roman Claudiu Crulic, decedat la finalul unei indelungate greve a foamei.

Romanul de 33 de ani era arestat preventiv si astepta sa fie judecat pentru acuzatia ca ar fi furat un portofel. El si-a sustinut in permanenta nevinovatia si, dupa 4 luni in care a facut greva foamei, a facut infarct si a incetat din viata la data de 18 ianuarie 2008, in spitalul inchisorii din Cracovia.

Joi, o judecatoare a decis ca doi medici se fac vinovati de neglijenta criminala si vor petrece urmatoarele 8 luni in inchisoare, iar timp de doi ani nu vor mai putea profesa, relateaza presa poloneza.

Claudiu Crulic a respins vehement toate acuzatiile aduse de politia din Polonia ba, mai mult, a spus ca el nici nu se afla pe teritoriul acestei tari la data comiterii faptei.

Odata pronuntata condamnarea medicilor, familia lui Claudiu poate cere acum despagubiri, Potrivit presei din Polonia.

Decesul tanarului a declansat un scandal diplomatic, generand si demisia ministrului de Interne de atunci, Adrian Cioroianu, invinovatit ca nu a gestionat corect situatia tanarului roman.