O grupare de romani specializata in clonare de carduri a furat 1,2 miliarde de dolari din bancomate din Mexic

Investigatia a fost facuta de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project/ Proiect de raportare a crimei organizate si coruptiei), MCCI (Mexicans against Corruption and Impunity/ Mexicani impotriva coruptiei si a impunitatii) si organizatia Fifth Element Lab.Timp de 8 luni, jurnalistii care au lucrat la ancheta au analizat 15.000 de pagini de documente obtinute de la autoritatile din Romania si din Mexic si au stat de vorba cu zeci de surse, scrie Animal Politico Operatiunea romanilor a inceput in luna martie 2014, cand printr-o companie de fatada numita Top Life Services s-a semnat un contract cu Banco Multiva, o banca importanta din Mexic, prin care sa se instaleze mai multe ATM-uri in diverse destinatii turistice.Insa romanii s-au folosit de aceste bancomate pentru a clona cardurile turistilor si pentru a le fura banii.Multiva face parte dintr-un conglomerat operat de Olegario Vazquez Aldir, membru al uneia dintre cele mai bogate familii din Mexic. In 2018, el a fost numit in consiliul consultativ de afaceri al presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador, conform sursei citate.Unele dintre cardurile clonate in Mexic au fost folosite pentru a retrage bani in alte tari: Indonezia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brazilia, Japonia, Coreea de Sud si Taiwan.Un fost membru sustine ca gruparea controla in jur de 100 de bancomate."Controlam aproximativ 100 de ATM-uri cu cipuri instalate in ele ... In medie, fiecare aparat copiaza aproximativ o mie de carduri in fiecare luna. Am retras aproximativ 200 de dolari de pe fiecare card. 20 de milioane de dolari retrase in fiecare luna", a povestit acesta.Anual, erau retrase aproximativ 240 de milioane de dolari, insa aceasta schema a tinut pana la jumatatea anului 2019. Astfel, in total, suma furata ar putea ajunge la 1,2 miliarde de dolari.Autoritatile din Statele Unite, Romania si Mexic l-au identificat pe omul de afaceri Florian Tudor "El Tiburon", care locuieste in Cancun, drept presupusul lider al acestei grupari.El neaga acuzatiile.Javier Ocampo Garcia, care in calitate de delegat al procurorului general al Mexicului a inceput o ancheta impotriva lui Tudor in 2019, a dat asigurari ca exista semne si elemente care demonstreaza complicitatea autoritatilor pentru a proteja grupul infractional.Javier Valadez Benitez, directorul Multiva, a declarat ca banca nu avea habar cine este Tudor sau de legatura lui cu Top Life, pana cand romanul a fost arestat pe 30 martie 2019 la Cancun, pentru ca avea arme de foc asupra lui."In momentul in care am aflat ca exista o problema in legatura cu Top Life si a aparut numele acestui om, chiar si atunci cand nu il stiam, am incheiat imediat acel acord", a spus directorul Multiva.De asemenea, Benitez a mai afirmat ca nu stia ca autoritatile romane, mexicane si americane ancheteaza asa numita "organizatie Tudor", intrucat banca nu a fost niciodata contactata in acest sens.A.D.