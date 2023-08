Romani blocati in Bulgaria: Convoiul de salvare se intoarce in tara (Video)

Romanii blocati in statiunea bulgara Albena, grav afectata de inundatii, au fost ajutati de autoritati sa se intoarca in tara, cu tot cu masinile lor avariate.

Un convoi format dintr-un autocar si mai multe autoplatforme care transporta autoturismele avariate a plecat in jurul orei 14:00 din Albena spre punctul de trecere a frontierei Vama Veche, se arata intr-un comunicat al guvernului.

Inundatii in Bulgaria: 29 de turistii romani vor fi adusi in tara. Ceilalti au vrut sa ramana

Autoritatile sustin ca in tara se vor intoarce astfel 30 de romani si 8 autoturisme, dintre care 3 vor ajunge in Constanta si 5 in Bucuresti, in parcari puse la dispozitie gratuit.

Se sambata dupa-amiaza si pana acum 260 de romani, aflati in 78 de autoturisme, s-au intors in tara din statiunea Albena. Cu toate acestea, numerosi turisti au decis totusi sa-si continue sejurul, avand in vedere ca vremea s-a indeptat.

Inundatiile fac ravagii in Bulgaria - cum arata litoralul luat de viituri (Galerie foto)

