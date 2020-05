Romani din Spania, Franta si Marea Britanie vor fi adusi in tara cu 7 curse aeriene

Ziare.

"In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, urmare demersurilor intreprinse la nivelul misiunilor diplomatice ale Romaniei in strainatate si la nivelul Centralei MAE, in perioada 21 - 24 mai vor fi organizate sapte zboruri din state europene (Regatul Spaniei, Republica Franceza si Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord) pentru cetatenii romani aflati in situatia descrisa mai sus", se arata intr-un comunicat de presa al MAE.Astfel, ca rezultat al cooperarii la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerului Afacerilor Interne va fi facilitata organizarea unor zboruri din Madrid (21 si 24 mai), Barcelona (21 si 24 mai), Malaga (22 mai), Londra (23 mai), Paris (23 mai).