Romani, judecati in Elvetia pentru furtul unor liste de pacienti

La Lausanne, in Elvetia, s-a deschis, luni, procesul unui jurist si unui grafician de origine romana, care isi alegeau victimele spargerilor pe care le comiteau pe baza listelor de pacienti furate de la spitalul psiho-geriatric Cery.

Cei doi raufacatori nu corespund profilului infractorului ce apare in mod normal in fata justitiei, arata publicatia 24heures.ch.

Primul este un jurist roman cu cetatenie canadiana, in jur de 40 de ani, care a venit in Elvetia in 2007 pentru a-si insoti sotia, asistenta la spitalul Cery. Al doilea este un roman in jur de 30 de ani, intalnit din intamplare si gazduit la domiciliul primului roman, licentiat in arte grafice si care a venit in cautare de munca in Elvetia.

Acuzati de furturi, din locuinte, cei doi pun la incercare rabdarea judecatorului, cu raspunsuri surpinzatoare. Juristul a afirmat ca a dat fara sa vrea peste listele de pacienti de la Cery, cu nume si adrese, in ziua in care s-a dus la spital pentru a obtine o copie a planului de munca al sotiei, distrus din greseala.

Omul sustine ca le-a furat, impreuna cu cheile apartamentului unui bolnav ce se aflau la indemana sa. Pe baza acestor hartii a vizitat majoritatea caselor victimelor sale. Drept mobil al infractiunilor, juristul invoca necesitatea de a plati facturile medicale pentru sotia sa grav bolnava.

Cei doi s-au dovedit pe cat de curajosi pe atat de neindemanatici, pentru ca nu au reusit sa forteze majoritatea usilor pe care le vizau. Ajutandu-se de un tub si un film de radiografie, tehnica pe care spun ca au invatat-o de pe Internet, cei doi incercau sa descuie broastele apartamentelor.

In putinele cazuri cand au reusit sa patrunda intr-o locuinta, nu au gasit decat obiecte fara valoare, cum ar fi lingurite despre care ceredeau ca sunt din argint. Graficianul a fost plasat in arest perevntiv pentru a nu parasi tara, iar juristul a petrecut trei luni in inchisoare deja.

