Romania, subiect de ancheta in Marea Britanie privind sclavia

Autoritatile din Marea Britanie au demarat o ancheta privind cazurile tot mai dese de sclavie moderna, cercetarile concentradu-se pe tari precum Romania, Bulgaria, Cehia si Polonia.

Asociatia Thames Reach a aratat ca 37 de incidente in care persoane din estul Europei au fost obligate sa munceasca fara plata sau pe foarte putini bani au fost semnalate in 2012, potrivit The Guardian/.

Autoritatile sustin ca aceste cazuri de exploatare fac parte dintr-o imagine de ansamblu mult mai larga, existand retele care aduc persoane in Marea Britanie cu acest scop.

"Avem de a face cu copii in varsta de sapte ani tratati ca sclavii la Haringey, persoane trecute prin Marea Britanie catre alte tari sau pentru piata prostitutiei", a spus un politist britanic.

Guvernul de la Londra a decis finantarea unei campanii privind exploatarea in Polonia, ambasadele din estul Europei si Orientul Mijlociu ajutand de asemenea la atragerea atentiei asupra acestui pericol.

