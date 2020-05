Sa dam dovada de solidaritate in vremuri dificile, sa le aratam romanilor din diaspora ca suntem uniti la bine si la greu

Nu exista preocupare din partea autoritatilor pentru romanii intorsi in tara in ultimele luni

Dr. Ioana Petrescu este Senior Fellow la Mossavar-Rahmani Center for Business and Government la Harvard Kennedy School, directorul Centrului de Leadership si Inovare la SNSPA, fost ministru de finante si fost cadru didactic la Universitatea Maryland, College Park.

"Dragi romani de pretutindeni, si noua ne este dor de voi si va asteptam cu drag acasa! (...) Cand ne va fi greu, sa ne gasim sprijin unii in ceilalti, fiindca noi, romanii, oriunde ne-am afla, suntem o mare familie, uniti pentru totdeauna de dragostea de tara care ne da forta sa depasim orice obstacol".Dupa cei 15 ani in care am trait in afara tarii, pot sa spun ca romanii din diaspora se simt foarte iubiti in anii electorali, mai ales daca ramanem afara, muncim, nu cerem nimic de la statul roman si trimitem 6,7 miliarde de euro anual in tara.Cand coronavirusul a lovit puternic tarile cu cei mai multi imigranti romani, multi dintre ei si-au pierdut locul de munca. Odata cu inchiderea hotelurilor, restaurantelor, cinematografelor si navelor de croaziera, nu a mai fost nevoie de romani.Multi lucrau la negru, nu aveau nici asigurare medicala si nici acte care se le asigure un minim sprijin social, asa ca au fost nevoiti sa se intoarca acasa.Inca de la inceput, li s-a comunicat ca nu sunt bineveniti. Premierul a spus inca de pe 24 februarie sa nu vina in tara decat in situatii urgente sau absolut necesare, pentru a impiedica raspandirea noului coronavirus in randul romanilor din tara. Asta se intampla in timp ce alte tari trimiteau avioane in zonele rosii sa isi recupereze cetatenii, sa ii aduca acasa in mod organizat si sa ii puna pe toti in carantina institutionalizata, tocmai pentru a-i tine in siguranta atat pe cei veniti din afara, cat si pe cei din tara.In aceste conditii, romanii s-au intors cum au putut. Au fost acuzati ca au adus virusul in Romania si au fost injurati de politicieni care au fost alesi strict cu votul lor. Un europarlamentar PNL declara nonsalant ca "dintr-un milion de romani intorsi din diaspora, 70.000 sunt hoti si prostituate".Apoi, li s-a permis sa se intoarca la munca in Germania, la cules de sparanghel si de capsuni, in conditii improprii, care le-au pus sanatatea in pericol. Cateva mii de muncitori sezonieri au fost inghesuiti pe aeroportul din Cluj, fara sa poata pastra distantarea sociala, desi restul tarii era in izolare si trebuia sa respecte reguli stricte.Umilinta nu s-a sfarsit aici pentru romanii din diaspora. Dupa ridicarea starii de urgenta, s-au intors acasa zeci de mii de romani din zone grav afectate de COVID-19. Au stat si 12 ore la coada la vama, pentru ca autoritatile nu s-au organizat pentru aceasta situatie, desi stiau de ceva timp ca starea de urgenta va fi ridicata pe 15 mai si multi romani ramasi in zonele rosii doresc sa se intoarca in tara.In aceasta perioada au intrat in tara 1,27 milioane de romani, conform premierului. Nu s-a luat nicio masura pentru a-i ajuta. Nu mai exista nici macar un Minister al Romanilor de Pretutindeni.Ultimul program de guvernare publicat in 14 martie nu are nicio prevedere specifica pentru romanii intorsi in tara ca urmare a pandemiei, desi la data investirii Guvernului oamenii incepusera sa revina din zonele rosii, unde nu mai aveau de lucru si nu se mai puteau intretine.El cuprinde doar patru masuri vagi care ar putea sa ii priveasca pe acesti romani: facilitarea insertiei sociale si pe piata muncii a romanilor din diaspora si sprijinirea integrarii in scolile din Romania a copiilor veniti din afara tarii, initierea unui program EXPAT prin care sa fie sprijiniti romanii cu expertiza din UE sa se intoarca in tara, adoptarea unor masuri pentru incurajarea romanilor din diaspora sa investeasca in Romania si facilitarea recuperarii cetateniei romane.Nu exista niciun detaliu despre cum ar putea fi realizate aceste deziderate.Cu aceste masuri vagi, nu se face primavara. Sunt necesare politici publice concrete pentru romanii care s-au intors, ca sa ii ajutam si sa-i pastram in tara.Primele masuri trebuie sa fie cele sociale pe timpul pandemiei, de tipul unui venit minim garantat, cum doreste sa introduca Spania, pentru ca toti cei care au ramas fara loc de munca sa isi permita strictul necesar.Apoi, odata ce economia se deschide, trebuie create locuri de munca pentru ca romanii sa nu mai fie nevoiti sa plece in strainatate.Nu trebuie sa inventam roata. Si alte tari au luat masuri in acest sens si putem sa le luam drept exemplu. Portughezii care au trait in afara tarii timp de cel putin trei ani si se intorc pana in decembrie 2020 vor beneficia de o reducere de 50% la impozitul pe venit pana in 2023.Ministerul Mediului si al Dezvoltarii Regionale din Letonia a angajat coordonatori de migratie, care ofera consultatii letonilor din afara tarii. Coordonatorii ofera informatii practice despre oportunitatile din Letonia. Cei care se intorc beneficiaza de ajutor financiar de pana la 9.000 de euro, ca sa inceapa o afacere.In Lituania, exista centre de informare pentru lituanienii care ar vrea sa se intoarca in tara. Numerele de telefon sunt gratuite pentru cei care suna din tari cu multi imigranti lituanieni. Statul ofera si ajutor psihologic, sprijin pentru cei care se intorc cu copii si plateste costurile pentru formalitatile necesare la intoarcerea in tara.Solutii exista, totul este sa vrem ca romanii sa se intoarca in tara si sa ramana aici. Este momentul ca, dupa atatea umilinte, sa le dovedim ca ii apreciem, nu doar de la distanta si nu doar din interes.