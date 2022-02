Singurul strain de la Agentia Spatiala Japoneza este o romanca

Cercetatoarea in astrofizica Aurora Simionescu este prima persoana de alta nationalitate care lucreaza la Agentia Spatiala Japoneza. Tanara in varsta de 33 de ani a ajuns profesor asociat in doar trei ani de activitate.

"S-a potrivit interesul meu stiintific cu instrumentele de masuratoare care sunt disponibile aici, in primul rand, si in al doilea rand cred ca am stiut sa ma adaptez la cultura lor care e foarte diferita de cultura din Vest si cred ca asta m-a ajutat. Nu putem evita globalizarea in domeniul stiintei, in domeniul economiei, in domeniul afacerilor si japonezii au inteles asta si au inteles faptul ca un strain poate aduce o alta perspectiva, o altfel de gandire la Agentia Spatiala Japoneza.

Daca ne uitam in Franta la Agentia lor Spatiala si la NASA, de exemplu, sunt foarte multi romani. Cred ca cercetatorii romani fac o impresie foarte buna in strainatate pentru tara noastra", a declarat Aurora Simionescu pentru Digi24.

Nascuta la Braila, Aurora are un doctorat obtinut in Germania si a beneficiat de o bursa de studii la Agentia Spatiala Americana, dupa ce a concurat cu circa 11.000 de candidati. In prezent, ea se afla in topul celor 100 de lideri ai inovatiei din Europa Centrala si de Sud.

In urma cu trei saptamani, cand Piata Victoriei a fost luminata de sute de mii de protestatari, Aurora Simionescu s-a aratat extrem de mandra de tara in care s-a nascut si a dat de inteles ca nu mai exclude din start ideea de a se intoarce acasa.

"Vreau sa imi cer formal scuze pentru faptul ori de cate ori am fost intrebata daca intentionez/vreau sa ma intorc in tara mea de origine raspunsul meu a fost 'Nu, la naiba!'. Imi pare rau, Romania. Nu am niciun merit pentru asta, dar sunt foarte mandra de tine", a postat pe Facebook Aurora Simionescu, in limba engleza,, alaturi de o fotografie de la protestul anticoruptie despre care au relatat toate marile agentii internationale.

