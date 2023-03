Ce scria Charlie Hebdo despre hotii romani

Publicatia satirica franceza Charlie Hebdo, la sediul careia doi atacatori inarmati au comis un masacru miercuri, nu a ezitat sa sara in apararea imigrantilor romani in luarile sale de pozitie.

Spre exemplu, intr-un articol din septembrie 2012, cand Manuel Valls, actualul premier francez, era ministru de Interne si se facea cunoscut prin luarile de pozitie anti-roamni, Charlie Hebdo scria ca publicarea unor statistici pe criterii etnice este un fapt grav.

"Inainte, in Franta, pentru o lunga perioada de timp, atunci cand Brice Hortefeux era doar o amoeba calda in slipul de lana al tatalui sau si parintii lui Manuel Valls transpirau abundent in soarele Spaniei incercand sa faca o fata, un delincvent era indentificat dupa infractiunea comisa. Deci personajul negativ care smulgea geanta unei batrane la iesirea din brutarie era numit in mod obisnuit hot de buzunare.

Banditul care a sutit portofelul unui turist strain era hot de buzunare. La un alt nivel in infractiuni, un om care a abuzat o femeie era considerat un violator. Astazi, hot de buzunare este in primul rand un roman sau, daca va place precizia, un rrom, inainte de a fi un hot de buzunare.

Cunoasterea naturii infractiunii este la fel de importanta ca si cunoasterea nationalitatii sau etniei infractorului. Cu conditia, desigur, ca infractorul sa fie strain", scria atunci publicatia.

In aceasta logica, continua textul, nu se spune "despre un hot de buzunare ca este breton, chiar daca e nascut la Brest, locuieste in Saint-Renan si fura in Lanildut". "In schimb, daca suspectul este moldovean, senegalez sau eschimos, trebuie sa fim tinuti la curent. Pentru public, a devenit o circumstanta agravanta sa comiti o infractiune in tara noastra, fara a avea nationalitate" franceza.

Publicatia, indignata ca ministrul Valls, numit "ministrul Vanatorii de Rromi", a permis publicarea unei statistici ce releva ca delincventa romana in Franta a crescut cu 69% in doi ani, scrie ca aceste statistici etnice nu au "sens decat pentru partizanii apartheidului".

"Sa stii ca printre delincventi sunt mai multi romani cu ce ne ajuta? Sa rezolvam problema delincventei romane? Si cum? Drept precautie, sa prindem romanul si sa-l tintuim pe o usa de sopron pentru a-i indeparta conationalii?

O sa punem la punct un produs repulsiv special pentru romani? Excludem Romania din comunitatea europeana si ne inchidem frontierele?", se arata in articol.

"Cand vom deveni obisnuiti cu statisticile etnice, vom vedea cum apare proportia de evrei din banci, apoi, iata, de ce nu, numarul de pederasti din presa si, stati putin, numarul de ochelaristi din redactia Charlie. Genial! Publicul va fi, in fine, informat!", ironiza publicatia.