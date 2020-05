Romania a trimis politisti la granita dintre Ungaria si Austria, pentru a gestiona valul de romani care vin spre tara

Ziare.

Incepand din 26 mai, Politia de Frontiera Romana a trimis o misiune operativa la Punctul de Trecere a Frontierei Hegyeshalom - Nikelsdorf, situat la granita ungaro-austriaca."Cei doi reprezentanti ai Politiei de Frontiera vor colabora cu autoritatile austriece si ungare de aplicare a legii din punctul de frontiera, in sensul gestionarii eficiente a fluxului de pasageri care se deplaseaza spre Romania.Pe timpul misiunii, politistii de frontiera romani vor relationa cu cetatenii romani aflati la frontiera Austriei cu Ungaria, vor distribui materiale informative si ii vor indruma pe acestia pentru a alege cel mai potrivit itinerariu catre punctele de frontiera operationale la granita comuna in functie de valorile de trafic inregistrate si de localitatea de destinatie", arata sursa citata.Pentru a veni in sprijinul persoanelor care doresc sa intre in tara in aceasta perioada, tranzitand Ungaria, politia de frontiera a realizat un flyer pe care se regasesc informatii cu privire la intrarea in Romania si o harta cu itinerariile de deplasare pe care le pot folosi spre punctele de frontiera deschise la granita romano-ungara.Pe parcursul misiunii, cei doi politisti de frontiera vor asigura schimbul de date si informatii, fiind in legatura permanenta cu Inspectoratele Teritoriale ale Politiei de Frontiera Oradea, Sighet si Timisoara. Totodata, ei ii vor sprijini pe reprezentantii austrieci si unguri, pe problematica de referinta, in domeniul de competenta.Frontiera cu Ungaria a fost tranzitata sambata, prin cele 11 puncte de frontiera, de aproximativ 25.400 de persoane si 12.400 de mijloace de transport (7.300 automarfare), din care pe sensul de intrare in tara au fost aproximativ 13.500 de persoane cu 6.700 mijloace de transport.Politia de Frontiera aminteste ca, in prezent, la frontiera de vest sunt operationale, pentru efectuarea formalitatilor de control pentru traficul de persoane, respectiv automarfare (in functie de specificul fiecarui punct), urmatoarele puncte de frontiera:- P.T.F. Petea - judetul Satu Mare- P.T.F. Urziceni - judetul Satu Mare- P.T.F. Valea lui Mihai - judetul Bihor- P.T.F. Bors - judetul Bihor- P.T.F. Varsand - judetul Arad- P.T.F. Turnu - judetul Arad- P.T.F. Nadlac I - judetul Arad- P.T.F. Nadlac II - judetul AradDe asemenea, prin celelalte puncte de trecere deschise la granita comuna se permite doar traficul lucratorilor transfrontalieri:- P.T.F. Salonta - judetul Bihor- P.T.F. Sacuieni - judetul Bihor- P.T.F. Cenad - judetul Timis"In continuare, recomandam participantilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor de trecere a frontierei deschise traficului international la granita de vest, astfel incat sa evitam aparitia suprasolicitarilor doar a unora dintre acestea, din cauza unui numar mare de calatori, intr-un timp foarte scurt", arata Politia de Frontiera.