Schema prin care un român din Franța a făcut o mică avere. Avea o înțelegere cu directoarea unei școli de șoferi

Autor: Adrian Zia
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 21:16
Schema prin care un român din Franța a făcut o mică avere. Avea o înțelegere cu directoarea unei școli de șoferi
Schema prin care un român din Franța a făcut o mică avere FOTO actu.fr

Susținerea examenului pentru permisul de conducere poate fi stresantă, dar mai mulți candidați de la o școală de șoferi din orășelul francez Grésivaudan, situat la nord de Grenoble, au găsit o soluție. Cu ajutorul managerului școlii, un cetățean român a susținut examenul practic în locul persoanelor care erau efectiv înscrise.

Frauda a fost descoperită în urma unei anchete a Brigăzii Financiare a Departamentului de Investigații Criminale din Grenoble, scrie actu.fr.

„Activitatea suspectă” de la școala de șoferi a declanșat o anchetă

În timpul unui control al poliției la școală, în august, ofițerii l-au arestat pe suspectul în vârstă de 23 de ani, care le-a prezentat „o carte de identitate românească falsă”.

"Când a fost interogat în timpul arestului, s-a constatat că avea asupra sa mai multe cărți de identitate cu fotografia sa, dar sub nume diferite. Totul sugera că venise să facă testele în locul persoanelor înregistrate", se arată în comunicatul de presă al DIPN (Divizia de Poliție și Poliție Națională).

Abia după ce au fost făcute anchete la Biroul de Educație Rutieră, organismul public care administrează examenele pentru permisul de conducere, anchetatorii au devenit interesați de directoarea școlii de șoferi. Aceasta a fost rapid identificată drept complice la schemă.

Aproximativ douăzeci de cazuri înregistrate

De asemenea, reținută, ea a recunoscut că a „înregistrat aproximativ douăzeci de cetățeni români sub un nume fals pentru examenul practic de conducere în schimbul unor sume de bani”, în valoare de câteva zeci de mii de euro, potrivit DIPN.

Atât managerul, cât și candidatul fals au fost citați să se prezinte în instanță în ianuarie 2026. Aceștia se vor confrunta cu acuzații de fraudă la examenul practic de conducere.

