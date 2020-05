93 de romani blocati in Malta din cauza coronavirusului au fost adusi in tara

Ziare.

com

Acestia au fost adusi in noaptea d luni spre marti cu o o cursa aeriana speciala operata de compania Tarom, pe ruta Bucuresti-Malta-Bucuresti.MAE reinnoieste cu fermitate apelurile facute anterior privind evitarea oricaror calatorii externe care nu sunt absolut esentiale. Astfel de calatorii pot antrena riscuri majore, periclitand siguranta cetatenilor si posibilitatea acestora de revenire in tara.De asemenea, MAE face apel la cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate de a respecta cu strictete recomandarile autoritatilor din aceste state si subliniaza ca deplasarile catre Romania sunt afectate de restrictiile impuse de statele de tranzit, care determina ca posibilitatile de asistenta din partea autoritatilor romane sa fie reduse si pot constitui un factor suplimentar de propagare a infectiei cu COVID-19, punand astfel in pericol siguranta cetatenilor romani in cauza si a celor de acasa.Vezi si 85 de romani care ramasesera blocati in Arabia Saudita au fost adusi azi-noapte acasa A.G.