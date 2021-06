Arhiepiscopul ortodox roman din SUA, dovedit legionar de FBI dupa o amprenta veche de 40 de ani. Povestea controversata a teologului Viorel Trifa VIDEO

Emigrant in SUA la 36 de ani

Zeci de ani de cautari in trecutul fostului arhiepiscop

Amprenta de pe scrisoarea din 1942

Valerian Trifa (1914-1987), cu numele secular de Viorel Donise Trifa, a fost adept si membru al miscarii legionare. A fost demascat dupa 40 de ani de misionariat si a ramas fara cetatenia americana, motiv pentru care a emigrat in Portugalia, unde a murit la varsta de 72 de ani.Viorel Trifa, fiu al invatatorului Dionisie Trifa, s-a nascut la 28 iunie 1914, in Campeni, oras al judetului Alba, la vremea respectiva comuna in judetul Turda. Dupa terminarea scolii primare in satul natal, a urmat patru clase la gimnaziul "Horia" din Campeni, dupa care s-a inscris la liceul "Gheorghe Lazar" din Sibiu, unde a obtinut diploma de bacalaureat in primavara anului 1931.Intre anii 1931 si 1935 a urmat cursurile facultatii de teologie din Chisinau, care facea parte din Universitatea din Iasi. La 24 iunie 1935, chiar in ziua cand implinea 21 de ani, Viorel Trifa a obtinut licenta in teologie "cum laude". In anii studentiei, Viorel Trifa a facut parte din Miscarea Legionara , iar in 1940 a fost ales presedinte al "Uniunii Nationale a Studentilor Crestini Romani". La 21-23 ianuarie 1941 Trifa a participat la Rebeliunea legionara contra regimului antonescian, dupa al carei fiasco s-a refugiat in Germania impreuna cu alti lideri legionari. Guvernul nazist german le-a stabilit, in martie 1941, domiciliu fortat in satul Berkenbruck. La sfarsitul lui august 1944, Trifa s-a refugiat la Viena, apoi la Paris. Dupa razboi, timp de cinci ani, a fost profesor de istorie antica si limba franceza in Italia la un colegiu catolic, unde se pregateau preoti misionari.La 17 iulie 1950, teologul Viorel Trifa a emigrat in Statele Unite si s-a stabilit la Cleveland, Ohio. In 1957 Trifa a obtinut cetatenia americana. Anumite surse sustin ca CIA cunostea trecutul politic al lui Trifa si ca i-a inlesnit emigrarea si infiltrarea in cadrul diasporei romane. Serviciul secret American ar fi dorit sa se foloseasca de membrii Garzii de Fier pentru a face legatura cu grupurile de rezistenta din Romania.Amprenta cu ajutorul careia s-a facut legatura directa intre Trifa si Miscarea Legionara. Foto: rousa.blogspot.comIn acea perioada, Episcopia Ortodoxa Romana din America - incluzand mai tarziu si Canada - dorea sa-si afirme autonomia fata de autoritatile Bisericii Ortodoxe din Romania comunista. La congresul Episcopiei Ortodoxe Romane din America, tinut la Chicago in 2 iulie 1951, Viorel Trifa a fost ales episcop. Hirotonirea ca arhiereu a fost facuta la 27 aprilie 1952 in biserica din Philadelphia, iar la 4 iulie 1952, cu numele de Valerian, a preluat conducerea spirituala a Episcopiei. La 7 martie 1970 a fost ridicat la rangul de Arhiepiscop. Timp de 33 de ani, Trifa a fost sef spiritual si administrativ al bisericii romanilor ortodocsi din Statele Unite si Canada Povestea dezgroparii trecutului controversat al arhiepiscopului Trifa a inceput in 1952 cand un doctor evreu, de origine romana din New York, pe nume Charles Kremer, a inceput sa faca investigatii. Doctorul Kremer isi pierduse vreo cativa zeci de membri de familie in crimele facute de legionari impotriva evreilor din Bucuresti. Acesta a adunat de-a lungul anilor dovezi si informatii pe care le-a prezentat autoritatilor americane, incepand cu Casa Alba, Departamentul de Stat, Procurorul General al SUA, Oficiul de Imigrarii si Congresul American.Documentar realizat in 1980 de postul american ABCKremer, ajutat si de numeroase organizatii evreiesti, a adunat numeroase probe care-l incriminau pe Trifa. In 1973 ziarul The New York Times publica un articol de investigatie legat de Valerian Trifa, in care acesta recunoaste ca a imbracat uniforma verde a Garzii de Fier si-a tinut discursuri antisemite. Totodata a recunoscut ca nu a fost arestat de nemti ci ca acestia l-au protejat si ca nu ii este rusine de trecutul sau. Dovada care a contat in final in justitia americana a fost o amprenta latenta de pe o scrisoare veche de 40 de ani pe care Trifa a trimis-o, pe 14 iunie 1942, lui Heinrich Himmler, unul din principalii lideri nazisti si arhitectul principal al Holocaustului. La vremea respectiva Viorel Trifa era rezident in lagarul de la Dachau, Germania.La inceputul anilor '80 cei de la FBI detineau o tehnologie secreta de identificare a amprentelor latente: laserul. Era atat de secreta ca atasatul consular de la ambasada Germaniei de Vest la Washington D.C. nu a fost lasat nici macar sa intre in camera unde era laserul, care urma sa detecteze o amprenta de cartea postala, pe care acesta o adusese, special, din Germania, la cererea Departamentului American de Justitie. Postul TV ABC a realizat in 1980 un documentar pe tema demascarii arhiepiscopului roman si a altor colaboratori ai nazistilor.La 25 august 1980, un tribunal american i-a retras cetatenia americana. Pe 13 august 1984, Valerian Trifa era deportat din SUA dupa un lung proces cu statul american, care a durat aproximativ 9 ani de zile. In anul 1984 Trifa s-a refugiat in Portugalia, unde a primit azil politic si unde a decedat la 28 ianuarie 1987 in urma unui infarct miocardic.