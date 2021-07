Ministrul roman de Externe spune ca rezultatul alegerilor din Republica Moldova reprezinta "o victorie a democratiei"

"Intr-adevar, ieri, in Republica Moldova, cetatenii au votat cu o majoritate clara, o majoritate coplesitoare, in favoarea fortelor pro-europene, pro-democratice si pro-reforma. Este o victorie a democratiei, prin care cetatenii Republicii Moldova s-au exprimat in favoarea consolidarii statului de drept, a unor institutii democratice puternice si, de asemenea, in favoarea accelerarii si eficientizarii luptei impotriva coruptiei. Este o victorie foarte importanta: aproape 53% dintre voturi pentru actiunea pro-europeana si pro-democratica in Republica Moldova. Romania asteapta cu interes sa colaboreze cu noul Guvern, un Guvern pro-european, pro-democratic si pro-reforma al Republicii Moldova si sa continue colaborarea cu Presedintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, care are o agenda foarte clar orientata spre reforma. Va avea acum in Guvern un bun partener pentru realizarea procesului de reforma", a afirmat Bogdan Aurescu , luni, inainte de a intra la reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din statele membre UE (CAE).El a adaugat ca implementarea agendei reformatoare in Republica moldova este unica garantie pentru dezvoltarea tarii."Consideram ca implementarea acestei agende reformatoare, in concordanta cu Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeana si Republica Moldova, reprezinta unica garantie pentru dezvoltarea tarii si pentru prosperitatea cetatenilor Republicii Moldova. Romania va continua sa sustina autoritatile din Republica Moldova in procesul de realizare a aspiratiile pro-europene si pe calea reformelor", a completat ministrul de Externe.