Autobuzul muzical, ideea inedita cu care un roman i-a cucerit pe englezi

Petru Cotarcea a luat primul contact cu Occidentul inca din copilarie, de la varsta de 14 ani. Atunci, el a plecat din tara, mai intai in Danemarca, acolo unde s-a stabilit familia sa, pentru ca apoi sa ajunga in Marea Britanie, unde a invatat la o cunoscuta scoala de muzica din Manchester."In Marea Britanie am invatat la Chetham's School of Music in Manchester, la o scoala specializata de muzica. Ca fapt divers, la scoala unde am fost in Marea Britanie, in unele anexe de acolo, Marx si Engels obisnuiau sa se intalneasca si sa scrie de economie si sa vorbeasca toate chestiile astea despre partea medievala. Nu ca sunt mandru de asta, dar este o scoala istorica. De fapt, Chetham's School of Music din Manchester are peste 400 de ani. Un bogatas, inainte de industrializare, a donat bani pentru a se face o scoala pentru baieti si o biblioteca prin 1600 si ceva. Pentru ca erau acolo foarte multe carti, la acea biblioteca s-au intalnit Marx si Engles. Aceea este o scoala istorica, sunt tare mandru de ea, mi-a schimbat viata", explica Petru.De la Chetham's School of Music din Manchester a ajuns ulterior la titrata Royal Academy of Music din Londra. A absolvit in 2018 studiile la Academia Regal, fiind unul dintre cei mai apreciati tineri violonisti.Ca tanar absolvent, Petru a decis sa mearga pe un drum mai putin batatorit. Asa ca a infiintat propria firma, iar astfel a luat nastere proiectul sau, Lycaeum Music, in cadrul caruia acorda meditatii tinerilor care isi doreau sa invete muzica.Daca la inceput se deplasa la domiciliul acestora si era platit pentru orele date, la scurt timp s-a gandit ca proiectul sau ar putea fi extins. Si pentru ca in Marea Britanie toti cei care vor sa invete muzica sunt nevoiti sa scoata bani frumosi din buzunare, romanul a decis sa li se adreseze tinerilor fara posibilitati materiale, care nu-si permiteau sa plateasca pentru a invata un instrument."Am terminat facultatea, de fapt eram in ultimul an aici in Londra si printre altele si predam foarte mult, ca sa castig si eu un ban. Mi-am deschis o firma asa incat sa cooptez si alti profesori sa predea, sa nu mai fiu doar eu, sa organizez lectii, concerte si lucram si cu alti profesori. A inceput sa creasca incet, incet. Aici, in Marea Britanie, educatia muzicala nu este gratuita ca in Romania.In Romania, saracia generala am putea spune ca e mai mult la sate decat la orase. Aici e invers. Cea mai mare saracie este in orase. In Londra, exista cea mai saraca comunitate din Marea Britanie, cu cea mai mare rata de copii saraci. Londra fiind un oras mare, e o tara in sine. Aici doar 44% din cei care locuiesc in oras sunt nascuti in Londra.In acelasi timp, aveam clienti care plateau, era o scoala de muzica cu predare acasa. Deci nu e o chestie fizica. Cand mi-am dat seama ca sunt si unii care nu isi permit lucrul asta am zis ce misto ar fi sa facem sa ii includem si pe ei. Si asa mi-a venit ideea cu autobuzul. Ne-am uitat pe Google cat costa si am cumparat un autobuz la mana a doua din 2003, dar care inca mai merge. Am gasit loc de parcare si am inceput sa renovam la el timp de sase luni, totul facut de mana", povesteste muzicianul.Petru a realizat ca fiind foarte tanar nu putea sa dea examenul pentru permisul de condus autobuz, iar cum firma se afla la inceputuri, angajarea unui sofer ar fi creat un dezechilibru financiar. A gasit insa o solutie si pentru asta: a transformat autobuzul intr-un TIR, iar apoi si-a luat permisul de conducere categoria C."Cand am inceput cu autobuzul aveam 22 de ani, faceam 23. Si deja il cumparasem si ma gandeam ca dau de carnet categoria D, sa nu mai angajez sofer, conduc eu. Si mi-am dat seama in perioada aia ca trebuie sa ai 24 de ani in Uniunea Europeana ca sa ai categoria D. Altfel nu poti sa dai examenul. De la asigurari mi-au spus ca pot face autobuzul sa fie TIR practic, sa scot scaunele din el.Deci autobuzul acum e TIR, e camion. Am reusit sa imi iau categoria C si sa merg cu ea. Pentru o buna perioada sunt convins ca am fost cel mai tanar sofer de autobuz din Marea Britanie. E autobuz englezesc, cu doua etaje si e facut special pentru copii, cu loc de distractie, cu covor pe jos", explica el.Autobuzul l-a folosit pentru a da lectii de muzica pustilor fara posibilitati materiale. Iar proiectul, odata inceput, s-a dezvoltat exact ca-n poveste si a crescut de la o zi la alta."Am inceput sa avem evenimente, sa aplicam pentru granturi guvernamentale. Ne-au contactat sa le dam un numar de 240 de copii carora sa le predam muzica, sa mergem in cartierul lor in fiecare sambata sa le predam muzica. Practic, 240 de copii pe parcursul anului sa invete muzica."Printre cei care s-au implicat si l-au ajutat se numara si Fundatia Ratiu, patronata de fiul lui Ion Ratiu. Fundatia a sustinut acest proiect inca de la inceput si a facut donatii importante.Povestea lui Petru si a scolii sale de muzica pe roti a ajuns cunoscuta in toata Insula. Asa a ajuns sa dea interviuri pentru BBC, pentru un post local de radio, precum si in presa scrisa britanica.Iar vestea a depasit curand si granitele Marii Britanii. A traversat incet Atlanticul si a ajuns la San Francisco, unde a gasit de asemenea o importanta sustinere. Iar cu sprijinul primit din Statele Unite ale Americii a realizat si un documentar despre proiectul scolii muzicale pe roti."S-a dus vorba si in San Francisco despre autobuz si fostul decan al Facultatii de Matematica din San Francisco, care e acum pensionar, a devenit un sustinator al proiectului si a platit un regizor profesionist din Los Angeles sa faca un documentar despre noi. A venit pandemia si a vorbit cu un alt cineast de aici care sa ne filmeze documentarul", spune Petru.Dupa o perioada in care pandemia i-a pus probleme serioase, proiectul s-a reluat. Un sprijin important a primit din partea uneia dintre primariile de sector din Londra, care i-a acordat un grant. Recent, chiar Guvernul Marii Britanii a decis sa-i sprijine proiectul si i-a acordat o suma importanta."In primele luni s-a oprit totul, dar lumea stia de noi si au zis: hai sa continuam! Am primit sustinere, din stanga, din dreapta. Sunt undeva la 1.300 de organizatii culturale din Marea Britanie care au fost selectate sa fie ajutate, sa primeasca fonduri de la guvern. Sunt fonduri destul de consistente. Deja am fost considerati de guvernul britanic ca facand parte din The Cultural Heritage of United Kingdom", se entuziasmeaza romanul.Fondurile accesate l-au ajutat sa treaca peste problemele cauzate de perioada cu restrictii. A profitat si a angajat mai multi profesori, asigurandu-si colaborarea altora. O parte dintre ei predau in privat lectii de muzica, contra cost, iar ceilalti s-au alaturat "autobuzului muzical", unde cursurile sunt gratuite. Sute de copii nevoiasi au beneficiat in tot acest timp de lectii gratis, iar unii dintre ei se dovedesc cu adevarat talentati."Lucram cu cinci profesori fulltime, care muncesc in autobuz, asta pe langa cei 93 de profesori care predau in privat. De cand am inceput, la cursuri private au invatat cel putin 400 de copii, cu lectii acasa in fiecare saptamana, constant. Iar cu autobuzul au fost 343 de copii inregistrati. Ei si-au ales instrumentul, au avut concert la final, deci astia au fost copiii din proiectul acesta. Plus alte cateva sute care au venit la evenimente de tip pop-up, veneau la evenimente si ii invitam sa cante, isi alegeau un instrument sa vada cum e. Numai cu chestia asta aproape 1.000 de copii au fost in autobuz de cand am inceput", marturiseste muzicianul.In paralel, Petru si colaboratorii sai lucreaza si la o aplicatie mobila, in Marea Britanie, prin care oamenii pot comanda comanda lectii direct de pe telefon. Conform spuselor sale, aplicatia ar urma sa fie gata in urmatoarele luni.Incurajat de succesul proiectelor sale din Marea Britanie, Petru a decis sa-l extinda si in Romania. Un proiect pilot a debutat de curand la Vaslui, in mediul rural, in Dimitrie Cantemir, unde colaboreaza cu un profesor de muzica. Si aici, copiii beneficiaza de ore gratuite de muzica, dupa modelul deja pus la punct in Insula."Am vorbit cu mai multi colegi de aici si cu un profesor roman de la o Universitate de Muzica din Finlanda, cu mai multi profesori din Danemarca si am finantat proiectul asta. Contributia mea a fost de aproape 2.000 de lire pentru instrumente muzicale pentru a fonda clasa aceasta muzicala. Sunt 14 copii din localitatea Dimitrie Cantemir, din Vaslui, care vor invata muzica gratis. Copiii vor putea cat de curand sa aiba acces la oportunitati muzicale. Nu trebuie sa devina profesionisti, dar au posibilitatea sa aleaga", sunt cuvintele tanarului.Si promite ca nu se va opri aici. Desi admite ca e tanar si stie prea putine despre viata, iar cu atat mai putin despre ceea ce ii va rezerva destinul, Petru se gandeste serios ca intr-o zi sa revina definitiv in tara si sa ajute atat cat va putea cu experienta acumulata in strainatate. 