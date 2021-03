La Cancun, in Mexic, a fost oficiata prima liturghie in limba romana

Conform basilica.ro , slujba a fost oficiata de pr. Daniel Ene, Secretar eparhial - Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Statelor Unite ale Americii, in biserica catolica Sf. Maria.Clericul a oficiat o vizita misionara in Mexic, in perioada 18 - 22 martie, cu binecuvantarea Mitropolitului Nicolae si la invitatia ES. Marius-Gabriel Lazurca, Ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Statele Unite Mexicane."Romanii din Cancun au avut prilejul sa se spovedeasca in aceasta prima saptamana a Postului Mare, sa faca pomenire pentru cei adormiti si de asemenea sa asculte pentru prima data Sfanta Liturghie in limba romana in aceasta parte a lumii", a declarat Pr. Daniel Ene.Dupa Sfanta Liturghie, oficialii romani s-au intalnit cu preotul Luis Pablo Garza, parohul bisericii catolice Sf. Maria din Cancun, si cu Monsenor Pedro Pablo Elizondo Cardenas, Episcopul Catolic de Cancun, care a primit din partea Mitropolitului Nicolae Icoana Comemorativa a anului 2021. Icoana o reprezinta pe "Maica Domnului de la Guadalupe - Patroana copiilor nenascuti" si protectoare a Americilor."Icoana daruita pastreaza in centru acest chip al Maicii Domnului dimpreuna cu chipul Sfintilor Imparati Constantin si Elena, ocrotitorii Mitropoliei, alaturi de Sf. Gheorghe Pelerinul si Sf. Rafael de Brooklyn, ocrotitorii Protopopiatului de New York, Noua Anglie si Estul SUA", a explicat pr. Daniel Ene.In cadrul intalnirilor s-a discutat ideea infiintarii unei parohii ortodoxe romanesti in aceasta zona unde nu exista nici o biserica ortodoxa. Cea mai apropiata se gaseste la 300 de km distanta in orasul Merida, fiind in jurisdictia Bisericii Antiohiene, a precizat pr. Daniel Ene.Dupa Cancun, Parintele Daniel Ene a vizitat comunitatea romaneasca din Mexico City. Clericul a slujit la Catedrala Greaca Sf. Sofia in prezenta Mitropolitului Atengora al Mitropoliei ortodoxe grecesti de Mexic, America Centrala, Columbia, Venezuela si Insulele Caraibe, si a Episcopului Isihios de Makrianis (Patriarhia Ecumenica).In perioada 23-31 martie, parintele Daniel Ene efectueaza o vizita misionara in Columbia, urmand ca in luna aprilie sa viziteze Venezuela, acolo unde exista o parohie romaneasca cu o biserica de lemn construita in stil maramuresean.b>Citeste si: