Marea Britanie a iesit oficial din UE la 1 ianuarie 2021. Lista cu regulile noi pentru romani, dupa Brexit

Reguli noi pentru romanii care vor sa mearga in Marea Britanie

Libera circulatie a marfurilor si a cetatenilor nu va mai functiona. Chiar premierul britanic a salutat, in nopatea de Revelion, iesirea Regatului Unit de pe piata unica europeana, considerandu-l un "moment incredibil" si dand asigurari ca tara sa va fi "deschisa, generoasa si orientata spre exterior", potrivit BBC "Avem libertatea in mainile noastre si depinde de noi sa profitam la maximum", a spus Boris Johnson in discursul rostit cu prilejul Anului Nou.Mai intai, potrivit Ministerului de Externe , "persoanele care sosesc in Anglia, Tara Galilor, Scotia, Irlanda de Nord sau Insula Jersey venind dinsau dintr-unul din statele care nu sunt incluse in lista statelor exceptate de la restrictiile de calatorie - denumite " travel corridors " - sunt obligate sa se autoizoleze timp de 10 zile. La acest moment, Romania nu face parte din lista statelor exceptate de la masura obligatorie privind izolarea la domiciliu.Incalcarea dispozitiei privind autoizolarea este pedepsita cu amenda de pana la 10.000 GBP.De la, romanii care vor dori sa munceasca sau sa studieze mai mult de 6 luni in Regat vor avea nevoie de viza.Romanii vor putea calatori in Marea Britanie doar in baza cartii de identitate pana pe. Dupa aceasta data, este obligatorie prezentarea unui pasaport.Cetatenii romanii vor putea petrece pana la 6 luni pe an in Marea Britanie in calitate de turisti, insa cei care vor sa munceasca sau sa studieze in acea perioada vor avea nevoie de viza.Persoanele care au un pasaport biometric vor putea completa cererea de viza, inclusiv confirmarea indentitatii, folosind o aplicatie mobila. Solicitarile nu vor putea fi facute in baza cartii de identitate.Romanii care nu au un pasaport electronic trebuie sa depuna documentele personal la Centrul de Vize pentru Regatul Unit din Bucuresti.Din punctul de vedere al controalelor vamale pentru vizitatorii europeni, inclusiv romani, care se deplaseaza in Regatul Unit, cel putin pana la 1 iulie 2021 nu vor exista schimbari.De la 1 ianuarie 2021, Regatul Unit va implementa un nou sistem de imigratie bazat pe puncte (PBS - Point-based immigration system) care se aplica cetatenilor europeni, implicit romanilor.Firmele britanice care exporta bunuri in Europa vor trebui sa aiba declaratii vamale.Controalele asupra marfurilor care intra in Marea Britanie de pe continent vor fi introduse treptat, pe o perioada de sase luni, pana in iulie 2021, desi unele noi proceduri vamale au intrat deja in vigoare la importurile de alcool, tutun, produse chimice si medicamente.O alta urmare importanta a Brexitului este ca CJUE, Curtea Europeana de Justitie, nu va mai avea jurisdictie pentru a reglementa disputele dintre Marea Britanie si UE, potrivit Digi 24 Marea Britanie a incetat sa mai aplice regulile UE din 31 decembrie incepand cu ora 23:00 GMT (1 ianuarie, ora 0:00, ora Bruxellesului, si ora 1:00, ora Romaniei)