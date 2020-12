Crima care le-a dat batai mari de cap italienilor, rezolvata cu o intarziere de 20 de ani. Un roman e judecat dupa ce si-a ucis cu sadism prietenul

Cum a fost prins

De atunci, anchetatorii nu au reusit sa-l gaseasca pe criminal si niciuna dintre pistele abordate nu i-a ajutat sa rezolve cazul. Cand anchetatorii pareau ca s-au obisnuit cu ideea ca se afla in fata unui caz fara rezolvare, le-a suras norocul.L'Arena scrie ca pana in urma, in mai 2020, a fost prins criminalul. Este vorba despre un cetatean roman in varsta de 60 de ani, cu un trecut extrem de violent. Barbatul se afla in evidenta Carabinierilor, din cauza episoadelor violente in care a mai fost implicat.El a fost prins abia dupa ce o proba din ADN-ul sau a intrat in sistem. Asta dupa ce in 2015 a fost la un pas sa o ucida pe fosta sa partenera de viata. Atunci, politistii italieni au fost nevoiti sa intervina, dupa ce romanul si-a batut cu bestialitate fosta iubita, dupa care a stropit-o cu alcool si i-a dat foc.Dupa acel incident violent, politistii italieni i-au luat amprentele si probe ADN pe care le-au introdus in sistem. A mai durat insa cinci ani pana cand anchetatorii au descoperit, abia in acest an, intr-o baza de date, probele ADN luate de pe cadavrul lui Schiesaro si care se potriveau perfect cu ale romanului. Date colectate de Scala Mobile Squad si supuse controlului de catre procurorul adjunct Marco Zenatelli au demonstrat fara echivoc ca romanul l-a ucis acum aproape 20 de ani pe Antonio Schiesaro.Anchetatorii spun ca italianul s-a aparat cu disperare cu tot ce avea la indemana si ca a incercat sa i se opuna criminalului cu doua cutite mici pe care le avea la indemana in casa. Nu a reusit decat sa-l zgarie, suficient ca politistii sa obtina o proba ADN. Pana la urma, italianul a fost invins si ucis cu sadism de calaul sau. Dupa descoperirii cadavrului, polististii au gasit si alte probe ADN pe o bucata de hartie si pe un prosop.Martorii chestionati au relatat ca romanul frecventa in perioada respectiva gradinile din preajma statiei de metrou Porta Nuova, dar ca s-a tuns ulterior la zero si s-a barbierit, parca pentru a nu fi recunoscut de cineva. Apoi, la scurt timp el a disparut din zona.20 de ani mai tarziu, politistii l-au gasit langa o alta statie de metrou din Roma, Lido Nord. Romanul a fost arestat de aceasta data si trimis dupa gratii la celebra inchisoare Regina Coeli, de langa capitala Italiei. El va fi judecat acum, iar procurorii solicita inchisoare pe viata in cazul sau.