Detalii din cazul banditilor romani care au furat 740.000 de dolari de la sute de biserici din SUA

Potrivit sursei citate, patru dintre cei sase componenti ai bandei au fost arestati pe 26 mai si sunt incarcerati la inchisoarea din Orange County, Florida. Este vorba de Ionut Raducan (33 de ani), Marius Dumitru (27), Marius (Viorel) Dumitru (34) si Panait Dumitru (32). Ei sunt acuzati de escrocherie, jaf, folosire nelegala de informatii personale si spalare de bani.Ceilalti doi componenti ai bandei, Simona Trandafir (39 de ani) si Catalin Trandafir (45 de ani), au incercat sa fuga prin Mexic, insa au fost prinsi si arestati de politia din orasul Tijuana pe 29 mai. In prezent, Politia din Florida a demarat procedurile pentru extradarea celor doi in America.Potrivit documentului citat de "Adevarul" , toti cei sase hoti romani locuiau la aceeasi adresa din orasul Orlando din Florida. Conform anchetatorilor, care au denumit operatiunea "Thou shalt not steal", in traducere "Sa nu furi", intr-o singura zi cei sase hoti au reusit sa fure cecuri de la nu mai putin de 85 de biserici.Cele mai mari sume furate de pe cecurile cu donatii, in valoare totala de 28.000 de dolari, au fost inregistrate, potrivit sursei citate, in perioada 7 ianuarie 2020-18 februarie 2020 de la Biserica Metodista din orasul Naples. De aici au fost furate din cutiile postale doua cecuri a cate 5.000 de dolari, un cec de 8.000 de dolari si un altul de 10.000 de dolari.Anchetatorii americani precizeaza ca datorita naturii organizarii lor religioase, bisericile nu se asteapta la donatii regulate si drept urmare nu stiu ca cecurile cu donatii au fost furate."Suspectii mergeau la biserici in zilele in care nu erau slujbe religioase si, drept urmare, erau sanse mai mici sa fie vazuti. Suspectii parcau masinile langa cutiile postale ale bisericilor, pasagerul din dreapta scotea corespondenta din cutia postala, iar in mai putin de 30 de secunde masinile plecau", se arata in documentul obtinut de "Adevarul" de la politistii americani.Sursa citata mai arata ca, dupa ce hotii romani depuneau cecurile furate in conturi, retrageau apoi sumele cash in mai putin de 24 de ore, incercand astfel sa ascunda faptul ca banii fusesera obtinuti ilegal. Dupa cateva luni si mai multe verificari, banca inchidea contul, adesea cu o balanta negativa din cauza numeroaselor retrageri de pe cecurile furate. Iar ulterior trebuia ca hotii sa isi deschida alte conturi la alte banci.