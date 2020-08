Doi detinuti romani din Italia, ajunsi eroi dupa ce au salvat de la inec o fata de 13 ani

Totul s-a intamplat sambata, 22 august, cand fata de 13 ani facea baie in apropierea plajei Cala Giovanna, de pe insula italiana Pianosa. La un moment dat, ea a fost atacata si intepata de o meduza si nu a mai putut sa inoat, arata adevarul.ro, care citeaza Corriere della Sera.Potrivit sursei citate, cei doi detinuti romani, scosi la lucru la un hotel din apropiere, au vazut ca fata are probleme si au sarit in mare, aducand-o pe fata in siguranta la mal.Cei doi romani au fost observati de mai multi turisti care au aplaudat in momentul in care fata a fost scoasa la mal in siguranta.Gestul romanilor, mai arata adevarul.ro , a fost apreciat atat de parintii fetei, cat si de directorul inchisorii din Porto Azzurro, Francesco d'Anselmo. "Este o demonstratie clara despre modul cum o inchisoare reeducativa ca a noastra determina un comporament laudabil din partea detinutilor. Sunt multumit de interventia lor care ne da speranta pentru reintegrarea lor in societate, le voi oferi o recunoastere", a spus d'Anselmo.