Doua romance din Londra si-au facut bordel intr-un cort montat in fata unei scoli de lux. "Clientii ieseau si se imbracau afara"

De sapte ani, zeci de corturi au fost instalate in Park Lane din Mayfair, Londra, arata Digi 24 . Potrivit sursei citate, tabara, situata intre un cartier de lux si reprezentantele producatorilor de masini de lux, atrage in principal familii de romi din Romania. Locuitorii sunt vazuti in mod regulat folosind fantanile arteziene pe post de dus si metroul in loc de toaleta publica si ii exaspereaza pe rezidenti cu insistenta lor atunci cand cersesc.Acum, mai arata Digi 24, Rachael Robathan, liderul Consiliului local Westminster, i-a scris ministrului de interne cerandu-i sa "dubleze eforturile" pentru a inlatura "bandele criminale organizate" care se ocupa cu traficul de persoane in Marea Britanie si sa intareasca legile privind imigratia odata cu Brexitul, astfel incat cersetorii migranti sa poata fi deportati.Potrivit The Telegraph, scrisoarea transmisa ministrului de Interne descrie cu lux de amanunte cum doua corturi instalate in fata portilor unei scoli din cartier au servit drept bordel improvizat, iar serviciile le erau oferite parintilor care isi duceau copiii la scoala.Rachael Robathan avertizeaza ca legile privind drepturile omului impiedica politia sa descinda in alte corturi de langa Downing Street, care ar reprezinta o potentiala amenintare terorista."Au fost primite reclamatii de la o scoala primara cu privire la doua corturi amplasate pe trotuarul, din fata portilor", se spune in scrisoare. "Corturile erau ocupate de doua lucratoare sexuale si cainele lor, care isi desfasurau "afacerea cu usa deschisa" de multe ori. Clientii ieseau din cort si se imbracau afara", se mai arata in document."Parintii au reclamat ca au fost abordati de fete in fata scolii; traficantii de droguri au fost invitati in zona, astfel ca drogurile alcoolul si scandalurile sunt la ordinea zilei. Sunt prezervative aruncate peste tot, iar rufele sunt puse la uscat pe gardurile locuitorilor. E plin de mizerie intr-o zona care a fost foarte curata", i-a mai scris Rachael Robathan ministrului de interne.In cele doua corturi a functionat un bordel de care se ocupau doua surori romance, asa cum a rezultat din verificarile consiliului local. Dupa mai multe notificari, cele doua si-au strans corturile si s-au mutat intr-un cartier vecin.O purtatoare de cuvant a Ministerului Afacerilor Interne a declarat ca "din ianuarie, in cazul in care migranti refuza in mod constant sprijinul si continua sa se angajeze intr-un comportament antisocial, se pot lua masuri pentru anularea dreptului de a ramane in Marea Britanie".