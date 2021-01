Intrarea pe teritoriul Angliei doar cu test COVID negativ a fost decalata. De cand intra in vigoare masura

Cu toate acestea, precizeaza sursa citata, masurile se aplica pentru intrarea pe teritoriul Scotiei de vineri, ora 4,00.Astfel, toate persoanele care calatoresc in Regatul Unit pot intra pe teritoriul Angliei cu conditia prezentarii unui test cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum trei zile anterior. Sunt acceptate testele moleculare, de tip PCR sau tehnologii derivate, LAMP (amplificare izoterma mediata prin bucla) sau antigen. Rezultatul testului negativ trebuie sa fie redactat in original in limbile engleza, franceza sau spaniola, nefiind acceptate traduceri.Totodata, certificatul care atesta rezultatul negativ trebuie prezentat in original si trebuie sa includa urmatoarele informatii: numele persoanei testate, data nasterii sau varsta, rezultatul testului, data prelevarii sau receptionarii probei, numele laboratorului care a efectuat testul, datele de contact ale acestuia, precum si numele dispozitivului de testare. Toate informatiile disponibile la acest moment cu privire la cerintele aplicabile testarii pot fi consultate la pagina de internet: www.gov.uk.Conform autoritatilor britanice, prezentarea unui test cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu exclude masura obligatorie de autoizolare pentru o perioada de 10 zile de la sosirea in Anglia. Masura autoizolarii poate fi suspendata cu conditia efectuarii unui al doilea test pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, incepand cu a 5-a zi de la sosire, si a prezentarii unui rezultat negativ.Operatorii care asigura servicii de transport de persoane au obligatia de a verifica daca pasagerii detin un test cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 3 zile anterior intrarii pe teritoriul Angliei. Persoanele care vor sosi in Anglia fara a detine un astfel de test pot fi amendate cu 500 de lire sterline.Sunt exceptati de la aceasta masura: minorii sub 11 ani; persoanele care sosesc din Scotia, Tara Galilor, Irlanda de Nord, Republica Irlanda, Jersey, Guernsey, Isle of Man, Ascension, Faukland si St. Helena; persoanele care se deplaseaza in Anglia pentru urgente medicale si nu dispun de timpul necesar efectuarii testului; persoane care pot dovedi cu acte medicale ca se afla in imposibilitatea de a fi testate; transportatorii; echipajul aerian, maritim si feroviar; marinarii, comandantii inspectori si topografi ai navelor; muncitorii tehnici specialisti care efectueaza lucrari de urgenta. Informatii suplimentare privind toate categoriile de persoane exceptate pot fi consultate la: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rulesAutoritatile britanice au confirmat ca masurile mentionate anterior sunt aplicabile, incepand de vineri dimineata si pentru intrarea pe teritoriul Scotiei. Informatii suplimentare sunt disponibile pe site-ul www.gov.scot.MAE mentioneaza ca, pana la acest moment, autoritatile din Irlanda de Nord si Tara Galilor nu au anuntat adoptarea noilor masuri.Ministerul precizeaza ca, pana la acest moment, autoritatile britanice nu au comunicat daca masurile se vor aplica si persoanelor aflate in tranzit.MAE reaminteste faptul ca toate persoanele care sosesc in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din state care nu sunt incluse in lista statelor exceptate de la restrictiile de calatorie - denumite "travel corridors": www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors - au obligatia de a se autoizola pentru o perioada de 10 zile.Totodata, MAE reaminteste ca toate persoanele care sosesc in Regatul Unit trebuie sa completeze, anterior calatoriei, un formular online, disponibil la urmatoarea pagina de internet: www.gov.uk/uk-border-control.Ministerul Afacerilor Externe aminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Londra: 0044 20 76027328; 0044 20 7602 9833; 0044 20 7603 6694; 0044 20 76025193; 0044 20 7603 0572; 0044 20 7602 2065, ale Consulatului General al Romaniei la Edinburgh: 0044 (0) 131 524 9491, 0044 (0) 131 524 9492 si ale Consulatului General al Romaniei la Manchester: 0044 (0) 161 236 0478; 0044 (0) 161 237 5513, 0044 (0) 161 236 9687; 0044 (0) 161 236 8995, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (0044 7738716335), Consulatului General al Romaniei la Edinburgh (0044 (0) 7951 858 445) si al Consulatului General al Romaniei la Manchester (0044 (0) 75 35 604 342).Ministerul Afacerilor Externe recomanda si consultarea paginilor de internet londra.mae.ro, edinburgh.mae.ro, manchester.mae.ro si www.mae.ro.