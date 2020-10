La Tunis a fost inaugurata "Piateta Regina Maria a Romaniei"

La eveniment autoritatile tunisiene au fost reprezentate de doamna Souad Abderrahim, primar al capitalei Tunis si seic al Medinei, consilieri din cadrul primariei si reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, Migratiei si Tunisienilor din Strainatate, informeaza Ambasada Romaniei in Republica Tunisiana, intr-un comunicat de presa.La ceremonie a fost dezvelita placa inaugurala care consfinteste atribuirea numelui Reginei Maria acestui spatiu public, situat intr-unul dintre cele mai prestigioase cartiere ale capitalei Tunisiei. Ambasadorul Romaniei la Tunis, Dan Stoenescu , a citit un mesaj din partea ministrului afacerilor externe, Bogdan Aurescu Avand in vedere decizia Consiliului Municipal al Primariei Tunis cu privire la "Piateta Regina Maria a Romaniei", ce dateaza din data de 6 decembrie 2019, precum si aniversarea Tratatelor de Pace de la Paris (1919-1920), semnate in urma Primului Razboi Mondial, inaugurarea acestui spatiu public reprezinta o premiera nu numai in Tunisia, dar si in Africa. Conferinta de Pace de la Paris si implicit Tratatul de la Versailles sunt evenimente istorice importante in care Regina Maria a Romaniei a jucat un rol important.Evenimentul reprezinta un semn al excelentelor relatii romano-tunisiene atat la nivel politico-diplomatic, cat si la nivelul autoritatilor locale, se mai arata in comunicat. In ultimii ani aceste relatii s-au aflat pe un trend ascendent, nu numai din punct de vedere politico-economic, academic dar si prin relatii apropiate la nivelul autoritatilor locale, a precizat Ambasada Romaniei in Republica TunisianaLa inaugurare au mai luat parte reprezentanti ai corpului diplomatic, membri ai comunitatii romanesti din Tunisia, studenti ai Lectoratului roman din Tunis si fosti studenti tunisieni care au studiat in Romania. In context pandemic, ceremonia de inaugurare a fost restransa, cu respectarea normelor de protectie sanitara.