MAE: Ambasada Romaniei la Viena s-a autosesizat in cazul romanilor de la o ferma agricola din Austria

MAE arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, AGERPRES si ca reprezentantii misiunii diplomatice au contactat unul dintre cetatenii romani angajati in cadrul fermei mentionate pentru a obtine detalii suplimentare cu privire la problemele cu care se confrunta acestia."Ca urmare a demersurilor intreprinse de Ambasada Romaniei la Viena, autoritatile austriece au raspuns prompt, Inspectia Muncii din landul Austriei Inferioare efectuand un control la ferma in cauza in data de 16 iunie. Raportul acestui control urmeaza sa fie publicat", precizeaza MAE.De asemenea, misiunea diplomatica a intreprins demersuri si cu privire la un alt caz in care un cetatean roman, angajat intr-o alta ferma din Republica Austria, a reclamat nerespectarea clauzelor contractuale de catre angajatorul austriac. Astfel, misiunea diplomatica a sesizat autoritatile competente austriece, solicitand verificarea aspectelor semnalate.Potrivit MAE, Ambasada Romaniei la Viena este in dialog constant atat cu cetatenii romani din cadrul celor doua ferme, cat si cu autoritatile austriece, in vederea verificarii aspectelor semnalate si a remedierii acestora si este pregatita sa acorde asistenta consulara conform competentelor legale si cu stricta respectare a legislatiei nationale si a statului de resedinta.